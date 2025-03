Musk fala em ataque cibernético contra o X: fake news ou problemas de acesso por falta de pessoal?

O bilionário Elon Musk afirmou que sua rede social X sofreu um grande ataque cibernético depois que milhares de usuários relataram problemas para acessar suas contas nesta segunda-feira (10).

"Houve (e ainda há) um enorme ataque cibernético no X", publicou Musk, que no ano passado culpou, sem evidências, um ataque cibernético pela queda da plataforma quando uma entrevista com Donald Trump estava prestes a ser transmitida.

Musk postou a mensagem desta segunda-feira como um comentário em outra postagem, de "DogeDesigner", vinculando a atual indisponibilidade do X aos protestos contra o "Doge", o Departamento de Eficiência Governamental criado por Trump e liderado por ele, e às lojas da Tesla "atacadas" por opositores à onda de demissões que ele promove nas agências federais americanas, mas novamente sem provas.

"Somos atacados todos os dias, mas este foi organizado com muitos recursos. Um grande grupo coordenado está envolvido, ou um país. Estamos seguindo a pista", acrescentou Elon Musk.

Milhares de usuários do X enfrentaram problemas para acessar a rede, seja pela internet ou por meio do aplicativo do celular. O pico de registros no Downdetector.com, um site de referência para problemas de acesso, foi atingido na manhã de segunda-feira, por volta das 10h na costa leste do país (11h em Brasília), quando quase 40.000 pessoas relataram uma queda no serviço. Esse número recuou bastante antes de subir novamente para quase 35.000 três horas depois, caindo de novo.

X apresenta problemas de acesso com frequência

A rede social não respondeu a uma solicitação da AFP e a conta de "suporte" (suporte técnico) do X não publica nada desde o ano passado. Em várias ocasiões, desde que o X foi comprado por Musk no final de 2022, a rede sofreu interrupções de serviço. Em fevereiro e dezembro de 2023, milhares de usuários globais relataram problemas de utilização.

As diversas entrevistas entre o homem mais rico do mundo e personalidades políticas de direita, nas salas de bate-papo de áudio da plataforma, também foram marcadas por problemas técnicos, desde a qualidade do som até o acesso à conversa.

A entrevista de Donald Trump em agosto de 2024 pelo homem que se tornaria seu braço direito na Casa Branca foi interrompida várias vezes e ficou parcialmente inacessível. Foi nesta ocasião que Musk falou de um ataque cibernético "massivo", garantindo que foi vítima de um chamado ataque de "negação de serviço", com o objetivo de causar um gargalo nos servidores da empresa e causar uma pane.

O dono da Tesla e da SpaceX demitiu 80% dos funcionários do Twitter nos meses seguintes à aquisição da rede social. Agora, ele tenta aplicar a mesma abordagem radical no governo americano. À frente do Doge, Musk iniciou o desmantelamento de várias agências federais, que ele acusa de fraude e gestão dispendiosa. A política de enxugamento adotada é a mesma, com a demissão de dezenas de milhares de funcionários públicos.