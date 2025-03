Musk afirma que X é alvo de um 'ataque cibernético massivo'

O empresário Elon Musk afirmou que sua rede social X sofreu um grande ataque cibernético depois que milhares de usuários relataram problemas para acessar suas contas nesta segunda-feira (10).

"Houve (e ainda há) um enorme ataque cibernético no X", publicou Musk, que no ano passado culpou, sem evidências, um ataque cibernético pela queda da plataforma quando uma entrevista com Donald Trump estava prestes a ser transmitida.

gc/dw/mel/mar/aa

© Agence France-Presse