MP pede aumento de pena para condenados por injúria racial contra humorista

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) entrou com um recurso para aumentar as penas de duas pessoas condenadas por ameaça e injúria racial contra o músico e humorista Eddy Jr., em São Paulo. A promotora Natália Rosalem Cardoso argumenta que a sentença não considerou o impacto psicológico sofrido pela vítima e pede que a Justiça fixe um valor mínimo para reparação dos danos morais.

O que aconteceu

Os ataques ocorreram entre setembro e outubro de 2022, quando Eddy Jr. passou a ser alvo de ofensas racistas e ameaças por parte de vizinhos de condomínio. De acordo com as investigações, Elisabeth Morrone, de 71 anos, foi condenada por ter chamado o humorista de "macaco", "neguinho", "urubu" e "demônio preto", além de afirmar que a casa dele "deveria feder".

Elisabeth foi condenada a um ano e dois meses de reclusão e um mês e cinco dias de detenção, em regime aberto, além de multa. O filho dela, Marcus Vinicius Morrone Sartori, de 38 anos, foi condenado por ter ameaçado o humorista portando uma faca e desferindo chutes na porta do apartamento de Eddy. Ele foi condenado a dois meses de detenção, também em regime aberto. A promotora defende que o impacto psicológico da vítima e a gravidade das ofensas justificam o aumento das penas.

Relembre o caso

Eddy Jr. relatou que os ataques começaram após um encontro casual na garagem do condomínio, quando Elisabeth o impediu de entrar no elevador com ela e o insultou com ofensas racistas. Dias depois, Marcus teria ido até o apartamento do humorista, portando uma faca, e ameaçado matá-lo. O episódio foi registrado pelas câmeras de segurança do edifício.

A defesa de Elisabeth alegou que os ataques foram motivados por "perturbação de sossego", afirmando que o músico costumava fazer barulho durante a noite. Marcus, por sua vez, foi descrito como portador de distúrbios psiquiátricos, mas o juiz Fernando Augusto Conceição rejeitou o argumento, afirmando que um laudo pericial confirmou que ele é capaz de entender seus atos. A sentença permite recurso, e o Ministério Público busca agora o agravamento das penas e a fixação de uma indenização pelos danos morais causados à vítima.