Michelle fala sobre relação com Carlos Bolsonaro: 'Não sou obrigada a conviver'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro falou sobre sua relação com o vereador Carlos Bolsonaro (PL), no último sábado, 8. Em entrevista ao jornalista Alexandre Garcia, ela contou que, embora já tenha perdoado o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não quer conviver com o enteado.

"A gente não se fala, mas eu fui uma intercessora do Carlos. Mas eu respeito porque o Jair teve dois relacionamentos e não deu certo. E ele tinha aquela questão por eu ser mais nova, 27 anos mais nova, e ele não gostou muito. Ele tem o gênio dele, eu tem o meu gênio. Ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade. Não desejo nenhum mal para ele, mas é uma pessoa que eu não quero conviver. Não tenho nenhum problema, o que tivemos no passado eu já perdoei, meu coração está limpo em relação a isso", afirmou a ex-primeira-dama.

Michelle disse ainda que sua decisão é respaldada pela Bíblia e que prefere manter distância do vereador para que não ocorra nenhum desentendimento.

"Eu não sou obrigada a conviver, a Bíblia me dá esse respaldo. Não proíbo o meu marido jamais de ter relacionamento com ele, mas não consigo conviver. Ele tem a liberdade de ir ver a Júlia, a netinha dele, a hora que quiser. Viajar junto, vão pescar juntos. É o filho dele, eu respeito. Não gostaria que fosse assim, mas ele tem o jeito dele e eu tenho o meu. Algumas coisas eu não concordo e, para não ter problema maior, eu prefiro me afastar", explicou.

Bolsonaro contou em entrevista ao Léo Dias, no último mês, que Michelle e Carlos não se falam. Ele deu a entender que o motivo seria ciúmes, e que a situação já durava algum tempo.

"Tem um filho meu que não fala com ela, o Carlos. Tem um problema lá atrás. A Michelle tem seu gênio, talvez, algum problema de ciúmes, não sei. Mas, também, o Carlos amadureceu muito, tem uma filha agora", disse o ex-presidente.

Os dois chegaram a trocar farpas nas redes sociais no ano passado. Depois de o vereador reclamar do próprio pai no Instagram, a ex-primeira-dama reagiu. Carlos havia incluído um comentário abaixo de foto publicada pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), em que Bolsonaro aparece com Aurora, filha de Nicolas, no colo.

"Legal o cara fazer isso com sua filha e com a minha não", disse Carlos. Horas depois, Michelle escreveu "que Deus livre e guarde Aurora de toda inveja e maldade". O próprio Carlos quis dar visibilidade à crítica feita e republicou o comentário feito na rede social X (antigo Twitter).

Michelle e Carlos têm um grande histórico de indiretas trocadas. Depois de o presidente Lula vencer a eleição presidencial contra Bolsonaro, Michelle e o seu marido deixaram de se seguir no Instagram - Carlos é conhecido por gerir as redes sociais do próprio pai. O incidente levou a Michelle ter que desmentir que houve uma desunião entre ela e Bolsonaro.