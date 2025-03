Médicos dizem que Papa Francisco não está mais em perigo iminente

Os médicos disseram nesta segunda-feira, 10, que o Papa Francisco não corre mais risco iminente de morte em decorrência da pneumonia que o mantém hospitalizado há quase um mês, mas decidiram mantê-lo internado por mais alguns dias para receber tratamento.

Em uma atualização, a equipe médica afirmou que o papa de 88 anos permanece estável e consolidou melhorias nos últimos dias, conforme determinado por exames de sangue e respostas positivas a tratamentos medicamentosos.

"Em vista da complexidade do quadro clínico e do importante quadro infeccioso apresentado na admissão, será necessário continuar a terapia medicamentosa em um ambiente hospitalar por mais dias", de acordo com a declaração do Vaticano.