Me Too Brasil entra com ação no STF contra Silvio Almeida por difamação

A ONG Me Too Brasil e sua diretora, Marina Ganzarolli, protocolaram no STF uma queixa-crime por difamação contra Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania.

O que aconteceu

Me Too Brasil e Ganzarolli dizem que o ex-ministro extrapolou a liberdade de expressão. Sem apresentar provas, Almeida acusou a ONG de tentar interferir na licitação do Disque 100, canal de denúncia de violação de direitos humanos. A defesa cita na peça a entrevista de Silvio Almeida ao UOL em que ele reforçou que há indícios que embasam a acusação, mas que são documentos sigilosos. "[Silvio Almeida] confirmou as difamações constantes [...] a despeito de o próprio Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania ter desmentido por completo a existência de qualquer tentativa de interferência em licitações, bem como de investigações a respeito."

Também refutam declaração de Almeida de que a ONG teria procurado diretamente a imprensa para divulgar as denúncias de assédio sexual do ex-ministro a várias mulheres, incluindo a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. No documento, a defesa diz que a ONG apenas confirmou à imprensa o teor das denúncias, sem revelar a quantidade de vítimas que procuraram a organização ou a identidade delas.

ONG pede que ex-ministro seja condenado por difamação com o triplo da pena. O Código Penal prevê que crimes contra a honra tenham a punição aplicada três vezes em delitos cometidos pela internet. Segundo a queixa da Me Too e de Ganzarolli, Silvio Almeida divulgou as declarações questionadas em seu perfil pessoal e no do Ministério dos Direitos Humanos no Instagram, além de na entrevista ao UOL. A pena para difamação é de três meses a um ano de detenção e pagamento de multa.

A ministra Cármen Lúcia foi sorteada como relatora. As ações foram protocoladas em 28 de fevereiro. Para se tornarem uma denúncia, Cármen Lúcia deve analisar e receber as queixas, instalando uma ação penal.

O UOL tenta contato com a defesa de Silvio Almeida. Caso haja resposta, o texto será atualizado.

PF investiga Almeida após denúncias de assédio sexual

O ministro foi demitido em setembro passado, após acusações virem à tona. Além de Anielle Franco, outras três denunciantes já foram ouvidas pela PF. O caso tramita em sigilo.

Após cinco meses em silêncio, Almeida concedeu entrevista ao UOL. Ele negou ter importunado a ministra e sugeriu que houve uma orquestração de vários grupos para derrubá-lo. "É ingenuidade pensar que cheguei nos lugares aonde cheguei sem angariar adversários, sem que outras pessoas não quisessem estar na minha posição", falou.

Anielle rebateu declarações. Após a publicação da entrevista, ministra disse que Almeida tenta "descredibilizar vítimas de assédio". "Minimizar suas dores e transformar relatos graves em 'fofocas' e 'brigas políticas' é inaceitável", afirmou ela em nota.

A Me Too não informou datas ou detalhes de denúncias à PF. A reportagem do UOL teve acesso aos relatórios da ONG que constam no inquérito. Em nota, a organização disse que "segue firme em sua única missão de apoiar, preservar e cuidar das vítimas, preservando em sigilo todas as informações que envolvem as vítimas do ex-ministro".