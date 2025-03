Marcha Atlética: Caio Bonfim conquista Copa Brasil pela 14ª vez

Caio Bonfim deu mais uma prova de que é o grande nome do Brasil na marcha atlética, pois conquistou, no último domingo (9) na Universidade de São Paulo (USP), a prova de 20 quilômetros da Copa Brasil da modalidade pela 14ª vez na história com o tempo de 1h21min48.

Depois do brasiliense de 33 anos de idade ficaram Max Batista, prata com o tempo de 1h26min50, e Lucas Mazzo, bronze com 1h33min20.

"Eu gostei do resultado. Queria ter batido a marca do ano passado [1h21min26], mas foi um ritmo muito bom. Claro, no ano passado não tinha esse cansaço, mas as pernas estão muito boas. Só faltou aquela perninha que tem quando você está totalmente descansado e, no final, dá uma apertadinha, uma crescida", declarou Caio Bonfim.

Esta conquista serve como combustível para a preparação do brasiliense para o seu principal desafio no ano de 2025, o Mundial do Japão, que será disputado em Tóquio em setembro e para o qual ele já tem índice para as provas de 20 quilômetros e 35 quilômetros.

"Gostamos de começar a temporada na Copa Brasil, mas esse ano foi um pouquinho diferente, porque era grande a vontade de fazer a prova do Japão, uma prova de 108 anos de onde sempre sai o primeiro do ranking. Eu queria estar lá e ver o que poderia sair. E aí saiu o recorde mundial [1h16min10, do japonês Toshikazu Yamanishi] e o meu recorde brasileiro. Gostei muito desse início de ano, mas agora é virar a chavinha, descansar um pouquinho e voltar a treinar", concluiu.