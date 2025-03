Magazine Luiza: vice-presidências de Plataforma e Negócios serão unificadas

O Magazine Luiza informou mudanças em sua estrutura organizacional, com o objetivo de acelerar a evolução de sua plataforma digital. Assim, as vice-presidências de Plataforma e de Negócios, até então sob gestões distintas, serão unificadas sob a liderança de André Fatala.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que Eduardo Galanternick, um dos responsáveis pelo crescimento do e-commerce do Magalu - que saltou de R$ 2 bilhões para R$ 46 bilhões em GMV (Volume Bruto de Mercadorias) na última década - contribuirá com a transição em curso.

Segundo a varejista, Andre Fatala, que nos últimos 15 anos tem sido um dos pilares da transformação digital do Magalu, assume a nova posição com a responsabilidade de expandir e integrar as áreas de Marketplace, Marketing e Ads, antes lideradas por Galanternick, às áreas de Tecnologia e Cloud, que já estavam sob sua gestão.

"A união das vice-presidências se dá em um momento em que muitos processos e decisões de negócios estão sendo automatizados e executados por sistemas de software, algoritmos e, principalmente, por modelos de inteligência artificial. Andre Fatala tem ampla experiência tanto no desenvolvimento quanto na aplicação desses sistemas, além de um conhecimento profundo do DNA do Magalu", ressalta a empresa.

O Magazine Luiza diz que depois da construção do Ecossistema Magalu, acredita que essa nova estrutura será importante para acelerar o crescimento de maneira sustentável e fortalecer os serviços para parceiros e sellers, além de continuar desempenhando um papel relevante na digitalização do varejo brasileiro e na construção de uma infraestrutura digital robusta para o País.

Com a nova estrutura, o Magazine Luiza passa a operar com duas vice-presidências estratégicas: vice-presidência de Plataformas, liderada por André Fatala; e vice-presidência de Varejo Lojas Físicas e Logística, liderada por Fabricio Garcia, que mantém o foco na gestão da operação de varejo 1P (estoque próprio) do Magalu e na área de logística da empresa.

Marketplace

Para reforçar ainda mais a vice-Presidência de Plataformas e impulsionar o crescimento do marketplace, o Magalu anuncia a chegada de Ricardo Garrido como diretor executivo de Marketplace.

"Com uma trajetória de nove anos na Amazon, traz consigo uma vasta experiência e um profundo conhecimento do mercado de e-commerce", diz. Na Amazon, Garrido foi responsável por importantes lançamentos e crescimento no Brasil, como o Kindle e a Alexa, tendo liderando o marketplace do e-commerce nos últimos quatro anos.

Garrido será responsável pelas áreas Comercial, Desenvolvimento de Sellers, Advanced Analytics e Magalu Entregas do Marketplace, além de incorporar o time de tecnologia voltado para a plataforma Magalu. Com isso, Daniel Vincenzi assume como CTO do Marketplace.

A empresa também traz Marielle Paiva, ex-Neon e Red Ventures, que irá assumir a recém-criada diretoria de Growth na vice-presidência de Plataformas, com foco no crescimento da base de clientes e na otimização dos investimentos em marketing e conversão.