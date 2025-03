Magalu muda estrutura organizacional para acelerar evolução da plataforma digital

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Magazine Luiza anunciou nesta segunda-feira mudanças em sua estrutura organizacional para acelerar a evolução de sua plataforma digital, entre elas a unificação das vice-presidências de plataforma e de negócios, que ficarão sob a liderança de André Fatala.

O executivo, citado pela empresa como um dos pilares da transformação digital do Magalu nos últimos 15 anos, assume a posição com a responsabilidade de expandir e integrar as áreas de marketplace, marketing e ads às áreas de tecnologia e cloud, que já estavam sob sua gestão.

Eduardo Galanternick, até então responsável pelas áreas de marketplace, marketing e ads, citado como um dos responsáveis pelo sucesso do e-commerce da companhia, contribuirá com a transição em curso.

"Essa nova estrutura será importante para acelerar o crescimento de maneira sustentável e fortalecer os serviços para parceiros e 'sellers'", afirmou o Magazine Luiza em comunicado ao mercado.

Com a nova estrutura, o grupo passa a operar com duas vice-presidências estratégicas: a de plataformas e a de varejo lojas físicas e logística, sob a tutela de Fabricio Garcia, que mantém o foco na gestão da operação de varejo 1P (estoque próprio) e na área de logística da empresa.

A fim de reforçar a divisão de plataformas e impulsionar o crescimento do marketplace, a empresa também contratou Ricardo Garrido como diretor-executivo de marketplace. Garrido tem uma trajetória de nove anos na Amazon.

Garrido será responsável pelas áreas comercial, desenvolvimento de sellers, advanced analytics e Magalu Entregas do marketplace, além de incorporar a equipe de tecnologia voltada para a plataforma Magalu. Com isso, Daniel Vincenzi assume como diretor de tecnologia (CTO) do marketplace.

A companhia também anunciou a chegada de Marielle Paiva, ex-Neon e Red Ventures, que irá assumir a recém-criada diretoria de "Growth" na divisão de plataformas, com foco no crescimento da base de clientes e na otimização dos investimentos em marketing e conversão.

Na bolsa paulista, nesta tarde, as ações da varejista avançavam 7%, a R$8,41, respondendo pelo melhor desempenho do Ibovespa, que cedia 0,57%.