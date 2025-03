Kia EV9: testamos no Atacama o novo SUV elétrico que chegou ao Brasil

Do UOL, em São Paulo

O programa Carona desta semana vai ao deserto do Atacama, onde o apresentador Jorge Moraes teve a chance de testar o novo SUV elétrico da Kia no Brasil, o EV9 - carro que também foi apresentado no Rio Open de tênis.

Ele foi desenvolvido sobre a plataforma global E-GMP, criada especificamente para veículos elétricos. Essa estrutura permite um carregamento ultrarrápido, adicionando cerca de 239 km de autonomia em apenas 15 minutos. Além disso, a bateria de 99,8 kWh proporciona uma autonomia de até 434 km pelo padrão Inmetro.

O modelo conta com tração integral (AWD) e dois motores elétricos que entregam 385 cv de potência e 61 kgfm de torque, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em 5,3 segundos.

Com um design sofisticado e minimalista, o EV9 se destaca pela presença imponente e pelo entre-eixos generoso de 3,1 metros. No interior, a cabine reflete o conceito futurista da marca, com materiais sustentáveis e acabamentos de alta qualidade.

O painel digital abriga duas telas de 12,3 polegadas e uma tela adicional de 5 polegadas para controle do ar-condicionado. O modelo conta ainda com retrovisores digitais por câmera, teto solar duplo e um volante com ajuste elétrico.

Além da tecnologia embarcada, o EV9 também traz recursos avançados de segurança e assistência à condução. O SUV conta com um conjunto completo de assistentes de direção, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego e assistente de permanência em faixa.

BMW X3 chega importado ao Brasil

Jorge Moraes também conheceu e testou outro lançamento apresentado nas últimas semanas. É o novo BMW X3, uma das cinco novidades que a marca alemã trará ao país em 2025. O SUV médio estreia totalmente renovado, mostrando uma nova plataforma, motorização híbrida leve e um pacote tecnológico mais avançado, embora ainda mantenha semelhanças visuais com a geração anterior.

Inicialmente, o modelo será oferecido apenas na versão esportiva M50 xDrive, importada e com preço de R$ 624.950. Outras variantes do X3 devem chegar ao mercado brasileiro até o final do ano para completar a linha.

Em termos de design, a nova geração do X3 segue uma evolução do modelo anterior, com destaque para mudanças na dianteira, onde os faróis foram redesenhados e ganharam um visual mais moderno. Além disso, elementos como a grade frontal e para-choques foram atualizados, reforçando a identidade esportiva do SUV.

O conjunto mecânico também foi aprimorado, com a adoção de um sistema híbrido leve que melhora a eficiência e o desempenho do veículo. Conta com um motor 3.0 turbo de seis cilindros em linha, que entrega 398 cv de potência e 56 kgfm de torque.

O sistema híbrido leve de 48V contribui para respostas mais rápidas e maior economia de combustível. A tração integral xDrive e a transmissão automática de oito marchas garantem uma experiência de condução mais dinâmica e potente, acompanhada de novas tecnologias embarcadas para maior conforto e segurança.

Entre os destaques tecnológicos, o painel digital curvo combina um painel de instrumentos de 12,3 polegadas e uma tela multimídia de 14,9 polegadas, proporcionando uma interface intuitiva e sofisticada. O acabamento interno apresenta materiais premium, como couro de alta qualidade e detalhes em alumínio escovado.

Além disso, os bancos esportivos com ajustes elétricos oferecem maior conforto e suporte ao motorista e passageiros. O sistema de som premium da Harman Kardon e a iluminação ambiente configurável reforçam o requinte e a experiência imersiva dentro do veículo.

Seu carro está vibrando? Pode ser problema!

No quadro Autosserviço, o consultor Marcelo Silva fala sobre vibrações no veículo, que podem ocorrer com ele estático ou em situações de trânsito.

Na primeira situação, isto pode indicar problemas no motor - que vibra mais e isso acaba refletindo no interior do veículo.

Com ele andando, é sempre importante ficar de olho nos itens da suspensão. Problemas de bucha, no amortecedor ou na bandeja podem deixar o veículo mais instável.