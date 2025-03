Juiz bloqueia temporariamente deportação de estudante palestino da Universidade de Columbia

Por Jonathan Allen

NOVA YORK (Reuters) - Um juiz federal ordenou nesta segunda-feira que o estudante palestino da Universidade de Columbia Mahmoud Khalil não seja deportado por enquanto, como parte da repressão do presidente dos EUA, Donald Trump, a manifestantes anti-Israel, e marcou uma audiência no tribunal sobre o caso para quarta-feira.

Trump denunciou publicamente Khalil e disse que mais prisões ocorreriam. Khalil foi transferido para uma prisão federal para migrantes na Louisiana para aguardar os procedimentos de deportação, de acordo com seus advogados e um banco de dados de detentos dos EUA.

Manifestantes nas ruas da cidade de Nova York, o procurador-geral do Estado e uma entidade de direitos civis denunciaram a prisão do estudante de pós-graduação da Faculdade de Relações Internacionais e Públicas da Universidade de Columbia por agentes do Departamento de Segurança Interna dos EUA como um ataque à liberdade de expressão.

A polícia e centenas de manifestantes entraram em um breve confronto na parte baixa de Manhattan e pelo menos uma pessoa foi detida, de acordo com uma testemunha da Reuters.

Nesta segunda-feira, o juiz distrital Jesse Furman suspendeu sua deportação "a menos e até que o Tribunal ordene o contrário".

Os advogados de Khalil também pediram a Furman que ordenasse o retorno de Khalil a Nova York. Eles acusaram o governo de tentar privar Khalil de acesso a um advogado, enviando-o para longe de Nova York.

Khalil foi uma figura proeminente no movimento estudantil pró-Palestina de Columbia, que no ano passado agitou os campi.

"Esta é a primeira prisão de muitas que virão", escreveu Trump em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira.

O governo Trump não diz se Khalil é acusado ou se está sob alguma denúncia de crime, mas Trump escreveu que sua presença nos EUA é "contrária aos interesses nacionais e de política externa".

"EFEITO INIBIDOR"

No sábado à noite, agentes do Departamento de Segurança Interna dos EUA prenderam Khalil na frente de sua esposa, uma cidadã norte-americana grávida de oito meses, no saguão do seu prédio, dizendo-lhe que seu visto estudantil havia sido revogado, segundo Amy Greer, uma advogada de Khalil.

Khalil tem um green card para residência permanente nos EUA desde 2024, disse Greer em um comunicado. Sua esposa mostrou aos agentes o green card de Khalil e eles também ameaçaram prendê-la se ela não saísse do saguão, segundo a advogada.

Os agentes então disseram que o green card também havia sido revogado, recusando-se a dar um motivo, e algemaram Khalil, disse Greer.

Desde que retornou à Casa Branca, Trump tem criticado a maneira como a Universidade de Columbia lidou com os protestos, dizendo que a instituição permitiu o assédio antissemita "dentro e perto" de seu campus.

O presidente escreveu em sua publicação de segunda-feira que alguns estudantes de Columbia tinham se envolvido em "atividades pró-terroristas, antissemitas e antiamericanas" que ele não toleraria.

Khalil e outros ativistas observaram que há estudantes judeus entre os organizadores do protesto e dizem que suas críticas a Israel e ao apoio do governo norte-americano estão sendo erroneamente confundidas com antissemitismo.

Na contestação da detenção apresentada no domingo ao tribunal federal de Manhattan, Greer pediu que um juiz determine a libertação de Khalil e que o Departamento de Segurança Interna seja impedido de transportá-lo para fora de Nova York.

Greer escreveu que os agentes federais disseram a Khalil que ele estava sendo preso porque seu visto de estudante havia sido revogado, o que abre espaço para a possibilidade de uma detenção por engano, já que o estudante é um residente permanente legal.

A advogada disse que a detenção de Khalil foi motivada por sua "crítica às instituições norte-americanas que apoiam Israel", o que, segundo ela, fere a liberdade de expressão assegurada pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA.

"Até mesmo a ameaça de detenção e deportação tem um efeito inibidor sobre o discurso", escreveu Greer. O governo ainda não respondeu à petição.

(Reportagem de Jonathan Allen em Nova York; reportagem adicional de Luc Cohen e Maria Tsetkova em Nova York)