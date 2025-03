Judô: Marcelo Fronckowiak é bronze no Grand Prix da Áustria

O brasileiro Marcelo Fronckowiak conquistou, no último domingo (9), uma medalha de bronze no peso médio (90kg) do Grand Prix da Áustria de judô após derrotar o austríaco Thomas Scharfetter por ippon.

A estreia de Marcelo foi contra o belga Jarne Duyck, a quem derrotou por yuko. Nas oitavas de final o brasileiro superou o israelense Roy Sivan com dois waza-ari, enquanto nas quartas venceu o eslovaco Peter Zilka com um waza-ari.

O único revés do lutador do Brasil na competição veio nas semifinais, contra o georgiano Giorgi Jabniashvili, que terminou a competição como campeão da categoria.

A medalha de Marcelo foi a terceira do Brasil no Grand Prix da Áustria, pois na última sexta-feira (7) Ronald Lima conquistou o ouro na categoria meio-leve (66kg) e Michel Augusto ficou com o bronze no ligeiro (60kg).