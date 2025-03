Incêndio em abrigo deixa 4 mortos em São José dos Campos; homem é preso

Do UOL, em São Paulo

Um incêndio em um abrigo para pessoas em situação de vulnerabilidade social deixou quatro pessoas mortas na madrugada de hoje em São José dos Campos (SP).

O que aconteceu

As quatro vítimas morreram carbonizadas em suas camas. O fogo teve início por volta das 00h30 no abrigo, que fica na rua Sebastião Hummel, no centro da cidade.

Outras nove ficaram feridas e estão hospitalizados, de acordo com a Defesa Civil. O UOL tenta contato com a prefeitura do município para ter informações sobre o estado de saúde deles.

Um homem, de 42 anos, foi preso em flagrante por incêndio criminoso. Uma testemunha teria visto o suspeito ateando fogo em um sofá e fugindo em seguida, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Ação pode ter sido motivada por brigas. Em entrevista à TV Vanguarda, o coronel da Polícia Militar Alan Kalczuk informou que ele teria incendiado o local devido a uma desavença com um funcionário ou proprietário do abrigo.

Chamas foram controladas, mas estabelecimento ficou destruído. Responsável pelo abrigo, a Comunidade Consoladora dos Aflitos relatou que móveis, mantimentos, doações, documentos e registros foram todos consumidos pelo fogo.

Eram 22 abrigados, doentes que não tinham família ou que elas não conseguiam cuidar. Recebiam alimentos, roupas, carinho e cuidados. Incêndio criminoso, quatro morreram carbonizados em seus leitos. Consoladora dos Aflitos

O caso foi registrado como incêndio, homicídio e tentativa de homicídio na CPJ de São José dos Campos. As autoridades solicitaram uma perícia no local.