Ibovespa fecha em queda com NY e commodities

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou em baixa nesta segunda-feira, minado pelas fortes quedas nos pregões em Wall Street e pelo declínio de commodities como petróleo e minério de ferro, enquanto Magazine Luiza foi destaque positivo após anunciar mudanças na estrutura organizacional para acelerar sua plataforma digital.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,56%, a 124.333,68 pontos, de acordo com dados preliminares, tendo chegado a 125.031,3 pontos na máxima e a 123.471,46 pontos na mínima do dia. O volume financeiro somava R$18 bilhões antes dos ajustes finais.