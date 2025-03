Greve em aeroportos provoca cancelamento de milhares de voos na Alemanha

Os funcionários dos principais aeroportos da Alemanha iniciaram uma greve por melhores salários nesta segunda-feira (10), gerando diversas paralisações no tráfego aéreo do país. No total, 3.400 voos serão cancelados, o que afeta meio milhão de passageiros, informou a ADV, a Federação Aeroportuária Alemã.

Em Berlim, as atividades foram totalmente suspensas. A greve também gerou o cancelamento de milhares de voos nos aeroportos de Munique e Frankfurt.

"Haverá restrições em larga escala nos pousos e nas decolagens. Isso pode incluir o cancelamento de voos", já havia anunciado na sexta-feira o sindicato Ver.di (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft), em um comunicado.

O aeroporto de Frankfurt, o mais importante da Alemanha, informou que nenhum passageiro poderá embarcar nas plataformas reservadas às escalas, o que afeta praticamente todos os voos, segundo o jornal Bild.

O movimento também se estendeu aos aeroportos de Munique, Bremen, Colônia, Dortmund, Dusseldorf, Hamburgo, Leipzig e Hannover. Cerca de 5.000 funcionários dos aeroportos estaduais e locais e 23.000 funcionários e prestadores de serviços de assistência em terra foram afetados pela greve, disse um porta-voz do sindicato.

Aumento de 8% nos salários

A paralisação ocorre em meio à negociação anual de salários e condições de trabalho, de acordo com um porta-voz do sindicato.

Os representantes das empresas "não formularam nenhuma proposta no âmbito das negociações em curso" e não mostraram "nenhuma vontade de responder às nossas demandas", destacou o Ver.di, que exige um aumento de 8% nos salários, o equivalente a cerca de € 350 por mês.

A categoria também reivindica mais dias de repouso e a atribuição de bônus.

Greve surpresa em Hamburgo

Neste domingo, quase 300 voos já haviam sido cancelados no aeroporto de Hamburgo por conta de uma greve organizada na véspera da paralisação desta segunda-feira.

Os funcionários do aeroporto de Hamburgo decidiram cruzar os braços pela manhã, após a descolagem de uma dúzia de voos, provocando o cancelamento de 144 aterrissagens e 139 decolagens. No total, o movimento afetou cerca de 40.000 passageiros, escreveu a Airport, operadora do aeroporto, em um comunicado à imprensa.

Em fevereiro, uma greve de dois dias já havia paralisado o tráfego aéreo na Alemanha.

Outras mobilizações estão previstas este mês no país. Uma paralisação dos garis em várias cidades alemãs está marcada para esta semana e greves foram convocadas no resto do mês de março em prefeituras, hospitais e no transporte público.

Com informações da AFP