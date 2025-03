Raquel Landim: Gleisi foi hábil em discurso ao dar no cravo e na ferradura

A deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente licenciada do PT, foi hábil em seu discurso de posse hoje como ministra das Relações Institucionais porque deu uma no cravo e outra na ferradura, avaliou a colunista Raquel Landim no UOL News, do Canal UOL.

Eu acho que a ministra Gleisi Hoffmann foi muito hábil, fez um discurso muito autoral, muito com a marca dela, porque ela dava uma no cravo e outra na ferradura. Raquel Landim, colunista do UOL

Gleisi foi empossada pelo presidente Lula (PT) no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, nesta segunda-feira (10). Ela assume o lugar do ministro Alexandre Padilha (PT), que assumiu a Saúde. Em sua fala, Gleisi reforçou o seu compromisso com a governabilidade e fez ainda um aceno ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a quem já criticou publicamente.

Existe essa leitura mais direta que é dessa sinalização. Ela faz a menção a Fernando Haddad, faz o sinal de que vai colaborar com as pautas dele. Em seguida, faz uma menção a Rui Costa, que também vai colaborar com os projetos do ministro da Casa Civil.

Não é segredo para ninguém em Brasília de que Fernando Haddad e Rui Costa vivem às turras, que eles têm uma disputa de poder, uma disputa que vai até na sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva lá na frente, lá em 2030.

E se discute muito quem que Gleisi vai apoiar, ela vai estar mais ao lado de quem. Ela fez questão de citar os dois, não deixar nenhum lado desamparado. Obviamente, tinha algo feito propositadamente para dar um recado.

Em outros pontos no discurso dela, ela falava em 'vou falar com todos, o presidente Lula me deu essa missão, vou conversar com o Congresso todo'. E aí ela ia de novo e era mais enfático e dizia, mas temos que defender a democracia.

O tempo todo, a Gleisi sinalizava que ela ia ser mais aberta, que ela vai conversar com todo mundo, que ela está na articulação política, mas sem abrir mão dos seus princípios.

Ela vai e, em determinado momento do discurso também, ela cita a ex-presidente Dilma Rousseff, que é um mandato que foi abominado pelo Centrão, que sofreu impeachment.

Então, a Gleisi foi, de uma forma, na minha avaliação ali, muito hábil, dando sinais de que vai tentar dialogar com todo mundo, mas sem abrir mão de quem é ela. Raquel Landim, colunista do UOL

Josias: 'Lula carrega na propaganda e repete Bolsonaro com sigilos'

No UOL News, o colunista Josias de Souza disse que o governo Lula alega que o crescimento nos contratos de publicidade traz maior transparência, mas se contradiz ao manter dados importantes sob sigilo, exatamente da mesma forma como praticado pela gestão de Jair Bolsonaro (PL),

Os contratos de publicidade de ministérios, bancos e estatais podem chegar a R$ 3,5 bilhões neste ano. Esta expansão vem no mesmo momento em que a popularidade do governo Lula apresenta baixos índices.

Não há melhor propaganda para o governo do que o bom trabalho. Se você está carregando na propaganda e jogando dinheiro na fogueira da publicidade, é porque se quer substituir o mau desempenho por uma promoção paga das suas atividades.

Sob Lula, está se descobrindo que a publicidade oficial pode custar R$ 3,5 bilhões nesse ano. É muito dinheiro. Uma das razões mencionadas é que o governo quer divulgar marcas como o Pé-de-Meia, da pasta da Educação e que dá seus primeiros passos, e o Mais Acesso a Especialistas, do Ministério da Saúde e que nem deslanchou ainda.

É preciso levar em conta que o único lugar no qual a propaganda vem antes do trabalho é no dicionário. Carrega-se na propaganda para trombetear programas que ainda não surtiram o efeito desejado em termos de prestação de serviços à sociedade. Josias de Souza, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: