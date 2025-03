Gleisi faz aceno a Haddad em posse como ministra e diz que trabalhará por agenda econômica

Por Lisandra Paraguassu

BRASÍLIA (Reuters) - A nova ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta segunda-feira que vai trabalhar pela consolidação das pautas econômicas do governo conduzidas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em um aceno ao colega em seu discurso de posse como integrante do ministério.

Gleisi também disse ter recebido a missão de colaborar com todos os ministros, e destacou que tem plena consciência de seu papel como articuladora política do Planalto no Congresso.

"Eu estarei aqui, ministro Fernando Haddad, para ajudar na consolidação das pautas econômicas deste governo, as pautas que você conduz e que estão colocando novamente o Brasil na rota do emprego, do crescimento e da renda", disse na cerimônia, que teve a presença de Haddad entre as autoridades.

A chegada de Gleisi ao posto antes ocupado por Alexandre Padilha, tido até então como aliado mais forte de Haddad dentro do Palácio do Planalto, aumentou incertezas sobre a execução da agenda econômica.

Deputada federal e ex-presidente do PT, Gleisi é uma ferrenha defensora do estímulo econômico impulsionado pelo Estado e chegou a chamar propostas de Haddad de "austericídio", além de criticar duramente o aperto monetário do Banco Central, mesmo com a Fazenda reconhecendo a necessidade de desacelerar a economia para evitar desequilíbrios.

Em meio a discussões sobre a continuidade da reforma ministerial no governo Luiz Inácio Lula da Silva, a ministra defendeu em seu discurso a construção de uma "base de apoio estável" para a votação do Orçamento deste ano -- ponto de preocupação para a Fazenda, já que o atraso na aprovação limita a execução das contas e chegou a suspender financiamentos do Plano Safra.

Ela ressaltou que, na função de articuladora política do governo, atuará com respeito a adversários e de forma a cumprir acordos.