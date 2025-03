Rede de comidas saudáveis, Greenjoy quer ser 'ícone da nossa geração'

Com 10 lojas no estado de São Paulo, três delas próprias, o negócio de comidas saudáveis Greenjoy busca um caminho para expandir com franquias. A maior preocupação nesse processo é manter o padrão de qualidade dos produtos, contou um dos três sócios da empresa,Thomas Takemoto, no Divã de CNPJ desta semana no Canal UOL.

A gente quer se tornar um gigante, um ícone, uma marca referência da nossa geração pelo perfil de consumo, e o nosso produto é muito validado. A escala é complexa. Thomas Takemoto

A empresa começou sua trajetória com a parceria de dois ex-atletas, Fernando Lemos e Marcos Rodriguez, vendendo sucos naturais e smoothies. De olho no comportamento do consumidor, eles perceberam que seus clientes compravam as bebidas mais para consumir com algum acompanhamento.

A partir desse cenário, a Greenjoy ampliou a sua oferta de produtos com saladas, wraps e pratos saudáveis, acreditando que comida "de verdade" e bons ingredientes são o caminho para o bem-estar na alimentação.

O ex-tenista e responsável pela área comercial e de marketing do Greenjoy, Thomas Takemoto, se uniu aos sócios fundadores depois. Com o desejo de ampliar as unidades da marca, ele explica que o modelo da Greenjoy exige uma operação grande, diferente de outros modelos de franquia.

O nosso negócio requer um perfil de franqueado específico para a gente conseguir manter o padrão e a qualidade. Precisa ser um baita de um gestor para operar uma loja Greenjoy que tem 20, 30, 40 funcionários e atende entre 500 e 900 pessoas por dia. Thomas Takemoto

A Greenjoy não se vê como um módulo de franquia comum, principalmente pela quantidade de produtos oferecidos e pelo custo da operação. A empresa mantém quatro franqueados próximos, que já operam lojas da rede, como braços estratégicos para aumentar o número de lojas.

A gente quer ser grande, mas quer ser o melhor. É mais sobre a qualidade de cada uma das lojas sempre ter um apelo de marca que é interessante para o nosso cliente. Thomas Takemoto

Fast food? Não, fast casual

Antes de se apresentar como uma loja de comidas saudáveis com grande variedade de produtos, a Greenjoy nasceu como um fast food de sucos e smoothies (bebidas cremosas e nutritivas) com o nome Joy Juice. Atualmente, a empresa mantém apenas uma loja nesse modelo em São Paulo.

O negócio começou uma virada ao se inspirar em modelos de empresas internacionais de alimentação, que não ofereciam atendimento pessoal com garçons e ambiente sofisticado, mas que também não se restringiam à facilidade e a operação simplificada das empresas de fast food, explica um dos sócios do Greenjoy.

Elas têm produtos que são mais frescos, mais produção dentro da loja, e você traz um apelo muito mais sofisticado que o fast food. Thomas Takemoto

O meio termo é conhecido como lojas "fast casual", com autoatendimento aliado à comodidade dos restaurantes em mobiliário, design e utensílios para os clientes. "Existiam marcas que vinham surgindo no fast casual, a ideia foi trazer esse [modelo] para a operação da Greenjoy, diz Takemoto.

