Fundadores da Tok&Stok diz oferta por controle da Mobly considera riscos com dívida e resultados

SÃO PAULO (Reuters) - Os fundadores da rede de lojas de móveis Tok&Stok, a família Dubrule, enviaram carta à Mobly em que dão detalhes sobre os fatores considerados para a oferta pela aquisição do controle da companhia, depois que a proposta foi rejeitada como "inviável" na semana passada.

A Mobly enviou ao mercado em fato relevante nesta segunda-feira a comunicação dos Dubrule, que cita "significativos desafios" considerados no preço calculado na oferta - de R$0,68 por ação - diante de dívida de mais de R$600 milhões e que a Mobly não gera lucro desde o IPO em 2021".

A ação da Mobly encerrou na sexta-feira cotada R$1,32. O IPO precificou a ação em R$21.

Além disso, os Dubrule citam que as ações da Mobly "são dotadas de baixa liquidez, de forma que o seu preço de tela não permite uma acurada determinação do seu valor de mercado".

Os Dubrule pretendem comprar o controle da Mobly. Na semana passada a Mobly afirmou que mais de 40% dos acionistas da empresa indicaram que não estão interessados na venda de ações dentro dos termos apresentados.

A Mobly anunciou em agosto do ano passado a compra do controle da Tok&Stok por meio de um aumento de capital, com a transferência da participação de 60,1% de fundos geridos pela SPX Capital na Tok&Stok para a Mobly.

(Por Alberto Alerigi Jr.)