Frente fria chega a SP; Veja previsão para os próximos dias

Esta semana será de calor e chuvas isoladas no Estado de São Paulo, segundo prevê a Defesa Civil estadual. A frente fria que atuaria sobre o Estado ao longo da semana perdeu força, reduzindo a instabilidade na maior parte do território. Modelos meteorológicos que antes indicavam temporais com ventos de até 80 km/h mudaram na noite de domingo, 9. Mas, ainda assim devem ocorrer pancadas de chuva isoladas, em todas as regiões do Estado.

Na tarde e no início da noite desta segunda-feira, 10, houve tempestade na região do Vale do Paraíba. Em outros municípios do Estado também choveu, mas de forma menos intensa. Até as 19h30 não havia registro de desabrigados ou mortos.

Na terça-feira, 11, o sistema que provocou essas chuvas vai se afastar do Estado, mas a atmosfera ainda estará favorável à formação de pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, segundo a Defesa Civil do Estado.

Na quarta-feira, 12, as condições voltam a ser típicas de verão: calor ao longo do dia, seguido por pancadas de chuva no período da tarde.

Na quinta-feira, 13, uma nova frente fria avança pelo Sul do Brasil e deve influenciar o tempo na região leste do estado de São Paulo, aumentando a possibilidade de chuva nessa área.

A Defesa Civil recomenda atenção para possíveis temporais e reforça a importância de acompanhar os alertas meteorológicos.

O Gabinete de Crise, que reúne Corpo de Bombeiros e agências reguladoras de serviços, como concessionárias de energia, água e estradas, segue mobilizado de forma preventiva.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), órgão da Prefeitura de São Paulo responsável pelo monitoramento das condições meteorológicas na capital, as chuvas com fortes rajadas de vento podem provocar alagamentos e queda de árvores.

Veja a previsão:

- terça-feira (11): mínimas de 19°C e máximas que podem superar os 29°C

- quarta-feira (12): mínimas de 19°C e máximas que podem chegar aos 28°C