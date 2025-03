FecomercioSP: vendas no varejo paulista têm recorde de R$ 1,42 trilhão em 2024 (+9,3% em 1 ano)

As vendas no varejo do Estado de São Paulo aumentaram 9,3% em 2024 - R$ 121 bilhões a mais do que em 2023 -, totalizando R$ 1,42 trilhão. Esse é o maior faturamento já registrado desde a criação da série histórica, em 2008. A taxa também representa o maior crescimento desde 2021. Os dados são da Pesquisa Conjuntural do Comércio Varejista no Estado de São Paulo (PCCV), realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), a partir de informações da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP).

Na mesma base de comparação, em dezembro do ano passado, também houve avanço: 7,3%, com a maior cifra mensal já observada, de R$ 138,6 bilhões. Conforme a FecomercioSP, esse resultado é explicado pelo "mercado de trabalho aquecido", além da "expansão do crédito e aumento da renda, que culminaram em uma forte propensão ao consumo no segundo semestre, impulsionada pela Black Friday, pelas compras de final de ano e pela injeção do 13º salário". Outro fator que contribuiu foi o "avanço da digitalização e omnichannel, já que as empresas seguiram apostando na integração entre lojas físicas e online, ampliando o alcance das vendas", explica Fabio Pina, assessor econômico da Entidade.

As nove atividades pesquisadas pela federação também espelham esse aumento. Em 2024, na comparação anual, as variações de vendas nos setores do varejo paulistano foram: concessionárias de veículos (+17,9%); lojas de autopeças e acessórios (+14,3%); farmácias e perfumarias (+11,7%); lojas de vestuários, tecidos e calçados (+10,7%); móveis e decoração (+10,5%); supermercados (8,5%); outras atividades (6,4%); eletrodomésticos, eletroeletrônicos e lojas de departamentos (6,3%); e materiais de construção (5,5%).

Cidade de São Paulo

A cidade de São Paulo também registrou alta nas vendas no varejo em 2024, de 9,9% na comparação interanual, cerca de R$ 39,7 bilhões acima do apurado em 2023, totalizando R$ 441,4 bilhões. Na mesma base, em dezembro, houve um aumento de 6,8% nas vendas, atingindo a cifra de R$ 43,4 bilhões no mês, também a maior receita mensal da série histórica.

As três áreas do comércio varejista que mais cresceram ano passado na capital paulista foram eletrodomésticos, eletroeletrônicos e lojas de departamentos (17,7%), concessionárias de veículos (14,8%) e autopeças e acessórios (11,8%).

Perspectiva para 2025

A FecomercioSP mantém uma visão positiva para o primeiro trimestre de 2025, porém, recomenda cautela, pois acredita que será um ano desafiador, "considerando a atual conjuntura de inflação acima do teto da meta e o ciclo de alta da taxa Selic, que já estão afetando a confiança dos consumidores e devem influenciar as vendas ao longo do ano".

Pina, assessor econômico da Entidade, recomenda que "empresas do setor precisarão ajustar suas estratégias para manter a competitividade e preservar margens em um possível cenário de menor crescimento em 2025".