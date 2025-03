Família Moreira Salles lança oferta pública de aquisição de engarrafadora francesa Verallia

Por Alessandro Parodi

(Reuters) - A família Moreira Salles anunciou nesta segunda-feira que lançará oferta pública de aquisição das ações da engarrafadora francesa Verallia que ainda não possui e confirmou que pagará 30 euros por papel, avaliando a empresa em 6,1 bilhões de euros.

As ações do grupo, que fabrica garrafas para champanhe e conhaque, entre outras bebidas, subiram 4% no início do pregão. O papel acumula alta de cerca de 21% desde o início do ano, impulsionadas pelas negociações com os Moreira Salles.

A BW Gestão de Investimentos (BWGI), de propriedade da holding Moreira Salles Brasil Warrant (BWSA), disse em fevereiro que queria comprar a Verallia, na qual já detém uma participação de cerca de 28,8%, mas que avaliaria uma oferta pelo restante da empresa após os resultados anuais da companhia.

O grupo francês divulgou, no final do mês, lucro operacional medido pelo Ebitda ajustado ligeiramente acima do esperado pelo mercado para 2024 e disse que espera nível de lucro semelhante em 2025, com mais do que o dobro da geração de fluxo de caixa livre.

A BWGI afirmou que o período da oferta se encerra no final do primeiro semestre e acrescentou que não planeja retirar a empresa da bolsa e que a oferta não levará a nenhum corte de emprego.

O setor de bebidas alcoólicas da França está sob pressão devido às tarifas chinesas sobre o conhaque e outras bebidas fabricadas na Europa e à desaceleração das vendas na China, levando empresas como a Hennessy, de propriedade da LVMH, a considerar o engarrafamento de alguns de seus produtos na China.

A Verallia realiza a maior parte de suas vendas na Europa, incluindo o engarrafamento de conhaque na França. "Em um ambiente complexo, o objetivo da BWGI é reforçar a estabilidade da Verallia", disse a holding em comunicado.

A engarrafadora disse que criou um comitê ad hoc para avaliar a oferta e que vai discutir com a BWGI nas próximas semanas.

"O conselho de administração se reunirá para emitir seu parecer fundamentado sobre a oferta, após analisar o relatório do especialista independente e as recomendações do comitê ad hoc", acrescentou.