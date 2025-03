Ex-presidente do BC assumirá governo do Canadá e reage a Trump

O ex-presidente dos bancos centrais do Canadá e do Reino Unido, Mark Carney, será o próximo primeiro-ministro canadense, em substituição a Justin Trudeau, que anunciou sua demissão no final do ano passado.

Carney foi eleito ontem para a liderança do Partido Liberal, que governa o país.

No discurso da vitória, ele prometeu vencer a guerra comercial contra Donald Trump e disse que o Canadá nunca será parte dos EUA.

"Os americanos não se enganem: no comércio, como no hóquei [o esporte nacional], o Canadá vencerá". Carney, no entanto, deverá anunciar em breve novas eleições.

O oposicionista Partido Conservador lidera as pesquisas de intenção de votos, mas o Partido Liberal vem reduzindo a diferença desde que começaram as ameaças de Trump ao país.

Cerca de mil mortos na Síria

Os confrontos dos últimos dias entre aliados do ex-presidente Bashar al-Assad e forças do novo governo sírio deixaram 973 civis mortos, segundo o Observatório Síria de Direitos Humanos, com sede em Londres.

A violência teve início na quinta-feira com um ataque de aliados de Assad contra as forças do governo em Jableh, no oeste do país, região de maioria alauíta, ramo do islamismo seguido pela família do ex-presidente.

Hoje, o Ministério da Defesa síria anunciou o fim da operação militar na região e afirmou ter conseguido "conter os ataques do que resta do regime deposto". Foi o maior conflito na Síria desde a queda de Assad no final do ano passado.

Serviço Secreto atira em homem em Washington

Um homem foi ferido por agentes do Serviço Secreto americano ontem, do lado de fora da Casa Branca.

Segundo autoridades, a ação foi realizada com base em informações sobre "um indivíduo suicida que poderia estar viajando de Indiana para Washington".

Os agentes disseram que o suspeito correspondia à descrição fornecida e que teria "exibido uma arma de fogo". Ele foi levado para o hospital, mas não há informações sobre seu estado.

No momento do incidente, o presidente Trump estava em sua casa na Flórida. O incidente está sendo investigado pela polícia metropolitana de Washington.

Greve cancela voos na Alemanha

Uma greve não planejada paralisou os principais aeroportos da Alemanha nesta segunda-feira.

Cerca de 3,4 mil voos serão cancelados, segundo a associação dos aeroportos alemães, incluindo todos ou quase todos os voos nos aeroportos de Berlim e Frankfurt, o mais importante do país.

O sindicato dos aeroviários pede um aumento de 8% e acusa as empresas de não ter demonstrado "nenhuma vontade de responder às demandas" dos trabalhadores.

Outros sindicatos alemães já convocaram greves em prefeituras, hospitais e transporte público para este mês. Nesta semana, está prevista uma paralisação dos trabalhadores da limpeza urbana de várias cidades.

Presidente afastado deixa a cadeia na Coreia do Sul

O presidente afastado da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeal, foi libertado da prisão no sábado de manhã.

Ele estava preso, enquanto aguarda julgamento pelo Tribunal Constitucional, após uma tentativa frustrada de impor a lei marcial e restringir as liberdades políticas no país.

Na sexta, um tribunal anulou o mandado de prisão por motivos processuais. Ao deixar a cadeia, Yoon saudou apoiadores e foi aplaudido

"Inclino minha cabeça em gratidão ao povo desta nação", disse Yoon, em uma declaração divulgada por seus advogados.

O Tribunal Constitucional tem até julho para decidir se mantém o impeachment de Yoon, aprovado pelo Congresso. Ele também é acusado criminalmente de tentar um golpe de Estado, infração punida até com a pena de morte na Coreia.