Em remoção de conteúdo de diversidade dos EUA, 'Enola Gay' entra na mira

O Pentágono começou a remover milhares de fotos e postagens online feitas pelas Forças Armadas dos Estados Unidos com conteúdo sobre diversidade e inclusão, conforme mostrou a agência de notícias Associated Press.

O que aconteceu

Algumas fotos estão sinalizadas para remoção somente por incluir a palavra ''gay''. Uma imagem da aeronave B-29 Enola Gay, que lançou a primeira bomba atômica em Hiroshima, durante a Segunda Guerra Mundial, está marcada para ser excluída.

Ordem do presidente Donald Trump causou confusão sobre o que deveria ser removido. Várias fotos de um projeto de dragagem do Corpo de Engenheiros do Exército na Califórnia foram indicadas para exclusão, aparentemente porque um engenheiro local na foto tinha o sobrenome ''Gay''.

Peixes também entraram na mira. Uma imagem de biólogos do Corpo de Engenheiros do Exército estava na lista porque mencionava que eles estavam registrando dados sobre peixes — incluindo seu peso, tamanho, incubação e gênero.

A AP teve acesso a um banco de dados com mais de 26 mil imagens para serem retiradas de diversas plataformas. O secretário de Defesa, Pete Hegseth, deu até quarta-feira (12) para os militares removerem os conteúdos que destacassem esforços de diversidade após uma ordem executiva de Trump.

A grande maioria do expurgo tem com alvo mulheres e minorias. A decisão também retira do ar inúmeros postagens que mencionam datas comemorativas para pessoas negras e hispânicas.

Questionado pela agência, o porta-voz do Pentágono, John Ullyot, comemorou a ação. ''Estamos satisfeitos com a rápida conformidade em todo o Departamento com a diretiva que remove conteúdo DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão) de todas as plataformas. Nos raros casos em que o conteúdo removido está fora do escopo claramente delineado da diretiva, instruímos os componentes adequadamente'', falou.