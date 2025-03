É falso que governo escondeu alta de casos de covid por causa do Carnaval

Do UOL, no Rio

É falso que o governo federal tenha escondido informações sobre casos de covid-19 no país para divulgar apenas depois do Carnaval. Os dados sobre a doença são públicos e podem ser consultados no site do Ministério da Saúde por qualquer pessoa.

Em um áudio que circula nas redes sociais, uma mulher diz ainda que há alta de casos de outras doenças como dengue, chikungunya e zika, mas com exceção da zika, o número de casos prováveis das doenças em 2025 é menor que o do mesmo período do ano passado.

O que diz o post

Em um áudio que circula nas redes sociais, uma mulher não identificada diz que trabalha em um hospital e que os casos de covid estão em alta, mas que o governo estaria escondendo para divulgar apenas depois do Carnaval. Ela diz ainda que casos de dengue, chikungunya e zika também estão em alta, e orienta que as pessoas usem máscara e estoquem álcool.

Em outro post sobre o mesmo assunto, uma narração diz que "o coronavírus voltou e não pode ser divulgado até o fim do carnaval". O vídeo afirma que nas primeira semanas de 2025, "os casos de covid no Brasil aumentaram 151% em relação ao final de 2024 totalizando 57.713 infecções". Em tom conspiratório, o vídeo alega que autoridades estariam escondendo informações sobre isso.

Por que é falso

Casos de Covid em 2025 são menores que no mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 25 de fevereiro foram reportados 130.507 casos e 664 óbitos de covid-19 no país. No mesmo período de 2024, esses números eram maiores: 310.874 casos e 1.536 óbitos (leia aqui).

Aumento de 151% nos diagnósticos entre dezembro e janeiro. É verdade, no entanto, que janeiro registrou o maior número de casos dos últimos dez meses, com 57.713 notificações nas três primeiras semanas do ano. O número representa um aumento de 151% nos diagnósticos da doença em comparação com as três últimas semanas de dezembro, que registraram 23.018 infecções (aqui). Esses dados estão disponíveis em matéria publicada pelo UOL no dia 27 de fevereiro, antes, portanto, do Carnaval.

Covid-19 e outros vírus respiratórios têm caráter cíclico. É esperado um aumento de casos em alguns períodos do ano, principalmente após o surgimento de uma nova variante. Apesar de os números terem subido em janeiro, o cenário está dentro do esperado considerando fatores como novas variantes, sazonalidade incerta do vírus e baixa cobertura vacinal, segundo especialistas ouvidos pelo UOL.

Casos prováveis de dengue estão menores este ano. Segundo o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde (aqui), os casos prováveis de dengue tiverem aumento entre janeiro (213.722 casos) e fevereiro (273.529 casos), mas o número de casos em fevereiro de 2025 é menor do que o do mesmo período do ano passado, quando foram registrados mais de um milhão de casos prováveis da doença.

Dados sobre chikungunya também apontam queda. Já os casos prováveis de chikungunya registraram queda entre janeiro e fevereiro de 2025. Em janeiro foram registrados 20.640 prováveis casos da doença. Já em fevereiro o número é de 16.267. Os números ainda são menores que o do mesmo período do ano passado. Em fevereiro de 2024 foram registrados 61.233 prováveis casos da doença.

Informações sobre zika não são atualizadas em tempo real. Já sobre zika, o painel de monitoramento mostra que foram registrados 719 casos prováveis da doença em janeiro e 262 em fevereiro. Mas, de acordo com o Ministério da Saúde, os dados sobre zika não são atualizados em tempo real. Em janeiro deste ano, os casos prováveis da doença foram maiores que do ano passado, quando o registro foi de 285.

Os dados sobre zika, dengue e chikungunya foram consultados em 10 de março de 2025.

Viralização. No Instagram, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 2.000 curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos e Estadão Verifica.

