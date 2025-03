Donald Trump e Xi Jinping: o jogo de xadrez comercial e a busca por um novo equilíbrio global

A relação entre o presidente Donald Trump e o presidente Xi Jinping foi marcada, na última semana, por tensões econômicas crescentes e movimentos estratégicos de ambos os lados. O governo Trump intensificou sua ofensiva comercial contra a China, aumentando as tarifas existentes em mais 20 pontos percentuais, elevando a tarifa média sobre as importações chinesas para 33%, em comparação com cerca de 3% em 2017.

As medidas de Washington visam reduzir a dependência dos Estados Unidos das importações chinesas e combater as práticas econômicas de Pequim. Em resposta, a China adotou uma postura de negociações em pé de igualdade, impondo suas próprias tarifas sobre produtos agrícolas e madeira dos EUA.

Essa estratégia reflete as lições aprendidas com a guerra comercial anterior, durante o primeiro mandato de Trump, com Pequim agora enfatizando a cooperação, mas respondendo firmemente a qualquer pressão. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, reforçou essa posição, afirmando que os países não podem esperar suprimir a China e, ao mesmo tempo, manter boas relações, destacando que Pequim "responderá com firmeza" a qualquer tentativa de coerção.

O governo de Donald Trump também manteve tarifas rigorosas sobre importações do México e do Canadá devido a preocupações com o tráfico de fentanil. O secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick, reafirmou que essas tarifas de 25% permanecerão em vigor, a menos que haja avanços significativos no combate a esse problema. No entanto, após uma conversa entre Trump e a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, na última quinta-feira, a implementação das sobretaxas foi adiada por mais um mês, passando a valer a partir de 2 de abril.

Além disso, há planos para fortalecer a indústria naval americana e penalizar embarcações e guindastes chineses que operam em portos dos EUA, como parte de um esforço mais amplo para conter a influência da China no setor marítimo global.

Apesar dessas tensões, Trump afirmou que deseja manter o diálogo e mencionou que já conversou com Xi Jinping desde sua posse, valorizando o relacionamento pessoal entre eles. No entanto, as medidas comerciais cada vez mais agressivas e as respostas estratégicas de Pequim indicam um cenário de grande complexidade e atrito na relação bilateral.

Fóruns multilaterais podem servir de plataforma de negociação

Olhando para o futuro, a relação entre Trump e Xi está em um momento crucial. Ambos os líderes precisam encontrar um equilíbrio entre seus interesses nacionais e a estabilidade econômica global. Para Trump, uma abordagem pragmática que combine negociações firmes com engajamento estratégico pode gerar resultados mais sustentáveis. Isso inclui reconhecer a interconexão das cadeias globais de suprimentos e os impactos que políticas comerciais agressivas podem ter sobre indústrias e consumidores americanos.

Para Xi, demonstrar disposição para abordar preocupações legítimas de parceiros comerciais, como direitos de propriedade intelectual e acesso ao mercado, pode ajudar a reduzir tensões. No entanto, qualquer concessão precisará ser equilibrada com a política doméstica e a necessidade de preservar a soberania nacional.

Ambos os líderes devem priorizar canais de comunicação claros para evitar mal-entendidos e gerenciar conflitos de maneira eficaz. O envolvimento em fóruns multilaterais e o uso de instituições internacionais podem servir como plataformas para negociação, reduzindo o risco de ações unilaterais que possam intensificar as disputas.

Os próximos passos na relação entre Trump e Xi exigem um equilíbrio delicado entre assertividade e diplomacia. Ao focar no engajamento construtivo e no respeito mútuo, os dois líderes podem trabalhar para um ambiente econômico global mais estável e próspero.