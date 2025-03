Direcional tem receita recorde no 4º tri de 2024, mas vê "desafios" em 2025

Por Patricia Vilas Boas

(Reuters) - A Direcional Engenharia apurou no quarto trimestre receita líquida recorde de R$924 milhões, 46% superior a um ano antes, mas levemente abaixo da média projetada pelo mercado, enquanto citou em balanço "desafios" previstos para 2025.

Analistas esperavam receita de R$948,6 milhões para a construtora, segundo média das estimativas compiladas pela LSEG.

O lucro líquido do período, no entanto, veio acima do esperado, em R$181 milhões, alta de 82% ano a ano e contra expectativa média do mercado de R$164,7 milhões.

A construtora era citada entre os destaques esperados do setor no segmento econômico, segundo relatórios de analistas, com a equipe da XP prevendo expansão de 67% no lucro ano a ano.

"A despeito de todos os desafios que certamente virão no ano que entra, não pouparemos suor e dedicação para fazer de 2025 mais um ano histórico para a Direcional", afirmou a companhia em relatório de resultados divulgado nesta segunda-feira.

As ações da companhia acumulavam valorização de 19% este ano até o fechamento desta segunda-feira, em R$30,13, enquanto o índice mais amplo do setor subia cerca de 10% no mesmo período.