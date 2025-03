Coreia do Norte dispara mísseis após criticar exercícios entre EUA e Coreia do Sul

A Coreia do Norte disparou vários mísseis balísticos na segunda-feira, horas depois de condenar as Forças Armadas da Coreia do Sul e dos Estados Unidos pelo lançamento de exercícios que Pyongyang chamou de "ato provocativo perigoso" que poderia acidentalmente provocar um confronto.

Os militares da Coreia do Sul disseram que os mísseis foram disparados da região oeste da Coreia do Norte em direção ao Mar Amarelo. O lançamento foi o primeiro teste de míssil balístico registrado desde que o presidente dos EUA, Donald Trump, assumiu o cargo em janeiro.

Acredita-se que os mísseis sejam mísseis balísticos de curto alcance, disse uma autoridade do Ministério da Defesa da Coreia do Sul, referindo-se a um tipo de arma com alcance inferior a 300 km.

Os exercícios anuais Freedom Shield dos aliados estão programados para acontecer até 20 de março, embora os exercícios de fogo real tenham sido suspensos depois que jatos sul-coreanos erroneamente lançaram bombas em uma localidade civil perto da fronteira na semana passada, ferindo 29 pessoas.

A Coreia do Norte sempre exigiu que os exercícios conjuntos entre os EUA e a Coreia do Sul fossem interrompidos, classificando-os como um prelúdio para uma invasão.

Os militares sul-coreanos afirmaram que os exercícios conjuntos têm como objetivo fortalecer a prontidão da aliança para enfrentar ameaças como a da Coreia do Norte.

"Esse é um perigoso ato de provocação que leva a situação aguda na península coreana, que pode desencadear um conflito físico entre os dois lados por meio de um único tiro acidental, ao ponto extremo", disse o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, de acordo com a mídia estatal KCNA.

Os exercícios prejudicariam a segurança dos EUA, acrescentou o ministério.

Lee Young-su, chefe da Força Aérea da Coreia do Sul, pediu desculpas na segunda-feira pelo acidente "sem precedentes" da semana passada, no qual dois jatos bombardearam por engano o vilarejo sul-coreano.

"Foi um acidente que nunca deveria ter acontecido e que não deve se repetir", disse Lee aos repórteres.