Cordão para celular é ajustável e custa a partir de R$ 10, mas vale a pena?

O Guia de Compras UOL encontrou um modelo de cordão de pescoço para celular que tem feito sucesso entre consumidores. É possível encontrá-lo a partir de R$ 10,36.

O produto é útil para manter o celular próximo de você e evitar a perda do aparelho. Há modelos semelhantes à venda na Amazon e Shopee. Confira mais detalhes sobre o produto.

O que os fabricantes dizem?

Tamanho ajustável;

Pode ser usado com qualquer aparelho de celular;

Além de preto, está disponível em cores como rosa, verde e branco.

O que diz quem o comprou?

O produto tem nota média de 4,2 (Amazon) e 4,9 (Shopee) — do total de cinco. Seguem alguns comentários de quem o comprou:

O produto é de ótima qualidade! Bastante resistente e com ótimo acabamento. Chegou bem antes do prazo e bem embalado! Adorei e com certeza comprarei outras cores!

Gisa Reis (Shopee)



Ótimo custo-benefício! O cordão funciona bem, é resistente e a parte adaptada que encaixa na capinha do celular aparentemente é bem firme e dá conta.

Jessika (Shopee)



Simples e eficiente.

R. Rodrigues (Amazon)

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamam que o produto entregue é diferente do que foi anunciado. Além disso, de acordo com as avaliações, o suporte que acompanha o cordão não é resistente.

O produto recebido não corresponde à descrição e às fotos apresentadas. Em vez de vir com a parte preta já inclusa para ser encaixada, veio separado.

Adélia (Amazon)

A corda é resistente, mas o suporte de colocar dentro da capinha e "plugar" na corda é bem frágil. Já arrebentou.

Fania Xavier (Shopee)



O encaixe é bem fraquinho e o cordão não para fica soltando

Jessica Gama (Shopee)

