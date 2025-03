Conheça modelo de aeronave que caiu no litoral de SP

A aeronave que caiu em Itanhaém, litoral sul paulista, perto de uma aldeia indígena, era um modelo Cessna 152, com inscrição PT-AKY, do Aeroclube de Itanhaém, de acordo com a assessoria de imprensa da Rede Voa e da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Uma pessoa morreu no acidente e a outra foi resgatada com vida, de acordo com o órgão estadual.

No Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB) consta que o proprietário do avião é Jefferson dos Santos Morales e o operador é o Aeroclube de Itanhaém. A data de compra que aparece no documento é 13 de junho de 2022.

A aeronave está registrada na categoria de instrução privada. Segundo informações do RAB, no entanto, ela não tinha autorização para fazer táxi aéreo.

O Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) estava com validade até 19 de novembro deste ano.

Logo após o acidente, investigadores do órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), em São Paulo, foram acionados para realizar uma ação inicial para investigar o ocorrido.

A Rede Voa, concessionária de aeroportos pelo Estado de São Paulo, entre eles o Aeroporto Antônio Ribeiro Nogueira Jr, em Itanhaém, confirmou que o avião realizava um voo de instrução, com decolagem às 17h16, e emitiu alerta às 17h42.