Confiança dos investidores da zona do euro melhora em março

FRANKFURT (Reuters) - A confiança dos investidores na zona do euro melhorou substancialmente em março, com as expectativas econômicas atingindo o patamar mais elevado desde julho de 2021, mostrou uma pesquisa nesta segunda-feira, com os planos da Alemanha para novas dívidas contribuindo para o sentimento positivo.

O índice Sentix para a união monetária subiu para -2,9 em março, de -12,7 em fevereiro, superando as expectativas dos analistas consultados pela Reuters de -8,4.

O indicador focado nas expectativas econômicas para os próximos seis meses aumentou pela terceira vez consecutiva, para 18,0 em março, de 1,0 no mês anterior, de acordo com a pesquisa.

A pesquisa com 1.097 investidores, realizada de 6 a 8 de março, também mostrou que a avaliação da situação atual melhorou para -21,8 em março, em comparação com -25,5 em fevereiro.

A pesquisa citou os novos investimentos financiados por dívidas planejados para armamentos na Europa e na Alemanha, onde um governo recém-formado quer aumentar a defesa e a infraestrutura, como os responsáveis pela alta.

"Para a Alemanha, os investidores estão completamente eufóricos", disse o Sentix em um comunicado sobre a maior economia da Europa.

Somente as expectativas para a Alemanha aumentaram em 26,3 pontos, para 20,5, e o índice geral subiu em 17,2 pontos, para -12,5, acrescentou.

(Reportagem de Vera Eckert)