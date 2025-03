Colisão entre navio-tanque e cargueiro no Reino Unido provoca incêndio e deixa dezenas de feridos

Por Jonathan Saul

LONDRES (Reuters) - Um navio-tanque com produtos químicos e um cargueiro porta-contêineres colidiram na costa nordeste da Inglaterra nesta segunda-feira, causando um grande incêndio em pelo menos uma das embarcações e deixando vários feridos.

As autoridades montaram uma resposta de emergência, e a agência de guarda costeira disse que um helicóptero, uma aeronave de asa fixa, botes salva-vidas e embarcações próximas com capacidade de combate a incêndio foram chamados para ajudar no incidente.

Trinta e duas pessoas feridas foram levadas para terra e ambulâncias estavam esperando para levá-las ao hospital na cidade portuária de Grimsby, disse o chefe-executivo do Porto de Grimsby East por email. Não ficou clara a gravidade de suas condições.

As embarcações envolvidas são o navio-tanque químico Stena Immaculate, de bandeira norte-americana, e o navio porta-contêineres Solong, de bandeira portuguesa, de acordo com fontes do setor de navegação.

A BBC citou o chefe-executivo da Stena Bulk, Erik Hanell, confirmando que toda a tripulação do navio-tanque havia sido contabilizada.

Imagens de televisão da BBC mostraram pelo menos uma embarcação em chamas, com nuvens de fumaça preta projetando-se em um céu cinzento.

A colisão ocorreu em um trecho movimentado da hidrovia, com tráfego que vai dos portos ao longo da costa nordeste do Reino Unido até a Holanda e a Alemanha, segundo fontes do setor de navegação.

A Stena disse que seu navio-tanque era operado pelo grupo de logística norte-americano Crowley. O navio-tanque foi um dos 10 listados em um programa do governo dos EUA destinado a abastecer as Forças Armadas com combustível.

O site de análise marítima Marine Traffic informou que o Stena Immaculate estava ancorado em Immingham, no nordeste da Inglaterra, quando foi atingido pelo Solong, que estava a caminho de Roterdã.

O gerente da Solong, Ernst Russ, de Hamburgo, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Reportagem de Sachin Ravikumar, Jonathan Saul, Stine Jacobsen e Dmitry Zhdannikov)