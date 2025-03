Cocamar investe R$ 65 milhões em unidade de recebimento de grãos em MS

São Paulo, 10/03 - A Cocamar Cooperativa Agroindustrial iniciou a construção de uma unidade de recebimento de grãos em Anaurilândia (MS), com capacidade estática para 80 mil toneladas. O investimento é de R$ 65 milhões, e a previsão de conclusão é janeiro de 2026, a tempo da safra de verão 2025/26.O projeto inclui um armazém graneleiro para 60 mil toneladas e dois silos de 10 mil toneladas cada, além de um sistema de secagem com capacidade de 240 toneladas por hora, apoiado por silos-pulmão (indicado para armazenagem de grãos quando se necessita movimentação frequente), de 750 toneladas cada. A estrutura contará com três moegas, sendo uma com tombador de bitrem, uma para carreta e outra de basculante, além de duas balanças automatizadas de 30 metros e um coletor de amostras 360º para classificação.A unidade terá ainda uma loja de atendimento ao produtor de 400 m?, um armazém de insumos de 2 mil m?, pátio de triagem com banheiros para motoristas, armazém de cavacos, oficina, vestiário e refeitório.A cooperativa amplia sua presença em Mato Grosso do Sul, onde já opera unidades em Nova Andradina, Ivinhema e Itaquiraí e possui lojas em Naviraí, Campo Grande e Chapadão do Sul. Em janeiro, a Cocamar inaugurou sua maior unidade de recebimento em Água Boa (MT). Atualmente, a cooperativa conta com 115 unidades nos estados do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, atendendo cerca de 20 mil cooperados.