Chefe da ONU critica que igualdade de direitos das mulheres seja sacrificada

O secretário-geral da ONU, António Guterres, criticou, nesta segunda-feira (10), os governantes que sacrificam a igualdade de gênero, ao apontar que os direitos das mulheres estão "sob ataques" em todo o mundo e alertar de que "seguidores da misoginia estão ganhando força".

Trinta anos depois da grande conferência da ONU sobre esse tema, realizada em Pequim em 1995, "os direitos das mulheres estão sob ataques", afirmou Guterres na sessão anual da Comissão sobre a Situação das Mulheres.

"O veneno do patriarcado está de volta e com mais força. Está desacelerando brutalmente a ação, destruindo o progresso e adotando formas novas e perigosas", acrescentou.

"Em todo o mundo, os defensores da misoginia estão ganhando força, confiança e influência", lamentou o chefe da organização.

Embora ele não tenha nomeado esses governantes, o discurso acontece em um momento em que o presidente americano, o republicano Donald Trump, lançou uma ofensiva contra as políticas denominadas "DEI" (Diversidade, Igualdade e Inclusão), que incluem o tema das desigualdades das mulheres.

"Observem a bile que está sendo derramada na internet sobre as mulheres. Observem as tentativas de destruir os direitos humanos e as liberdade fundamentais das mulheres. Observem os líderes que estão felizes em fazer da igualdade um cordeiro de sacrifício", destacou Guterres.

O secretário-geral também pediu "garantir a participação plena, igualitária e efetiva das mulheres na tomada de decisões, a todos os níveis e em todos os âmbitos da vida".

