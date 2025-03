Centro Pompidou, um dos principais museus do mundo, fecha para reforma durante cinco anos

O Centro Pompidou, em Paris, fecha suas portas aos poucos a partir desta segunda-feira (10). Conhecido como um dos principais espaços de exposição de arte moderna e contemporânea do mundo, o museu, que compete com o MoMA de Nova York para saber quem tem a maior coleção do planeta, passará por uma reforma histórica que deve durar cinco anos. Durante esse período, parte das obras serão expostas em outras instituições.

Depois de um fim de semana aberto para visitação gratuita, o Centro Pompidou, ou Beaubourg para os íntimos, começa a fechar suas portas. A partir desta segunda-feira e até setembro de 2025, o local abrigará apenas pequenas exposições temporárias, antes de interromper totalmente seu funcionamento para a realização de um projeto colossal de reforma, cuja remoção do amianto será a parte mais demorada. A previsão é de reabertura em 2030.

O projeto de mudança exigiu "meses, para não dizer anos, de preparativos", explicou Claire Garnier, diretora da operação. Afinal, além do valor imaterial das obras, em um acervo que conta com criações emblemáticas de Salvador Dali, Francis Bacon e Frida Kahlo, entre outros, algumas peças representam um verdadeiro desafio logístico para serem transportadas. É o caso das instalações monumentais do artista plástico contemporâneo alemão Anselm Kiefer, que obrigaram a administração do museu a remover diretamente o vidro da fachada do prédio para poder retirá-las do local.

Durante esses cinco anos, as obras de arte ficarão espalhadas pelo mundo. Uma parte da impressionante coleção, composta atualmente cerca de 140.000 peças, será exibida no Grand Palais, também em Paris, assim como nas filiais do Centro Pompidou fora da capital francesa, como na cidade de Metz, no leste do país, ou no exterior, como em Málaga, na Espanha, em Xangai, na China e, em breve, em Bruxelas, na Bélgica. Outra parte das obras será exposta em um polo artístico previsto para ser inaugurado em 2026, em Massy, a 30 minutos ao sul de Paris.

Essa dispersão das obras não chega a ser uma novidade para o Centro Pompidou, conhecido por uma política de empréstimo constante de parte de seu acervo para outras instituições. Em 2023, cerca de 9.200 obras deixaram o Beaubourg de Paris para serem expostas em outros museus, principalmente instituições internacionais, que representaram mais da metade dos pedidos de empréstimo. Resultado: quem visitava o Centro Pompidou em Paris apreciava apenas a ponta do iceberg, já que os comissários expõem na capital somente certa de 2.000 obras. As demais ficavam nas reservas ou rodando pelo mundo.

Ponto de encontro na cidade

Mas isso nunca afetou a aura do Beaubourg, que atrai parisienses e turistas o ano todo, tanto para ver suas coleções permanentes como as inúmeras mostras temporárias. Antes da pandemia de Covid-19, quase quatro milhões de visitantes passavam pelo local a cada ano. Sem contar os milhares de estudantes que fazem fila diariamente para frequentar sua biblioteca gratuita ou simplesmente para contemplar o prédio, que se tornou um ponto de encontro na cidade.

Apelidado por alguns de "máquina horrível" durante sua construção, sua estrutura metálica aparente e seus tubos coloridos imaginados pelos arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers, a pedido do então presidente francês Georges Pompidou, destoam em uma região conhecida por seus prédios datando de um outro século.

Aliás, em 1969, quando Pompidou decidiu criar um espaço para acolher em um único prédio um museu nacional de arte moderna e contemporânea, uma biblioteca pública e um centro de pesquisa musical, talvez ele não imaginasse que seu projeto, que enfrentou uma certa resistência, teria tamanho sucesso popular. Morto em 1974, ele não chegou a ver a inauguração, em 1977. Mas a sua ideia de um museu polivalente no centro da capital deu certo.

Os frequentadores já esperam a reabertura, em 2030, para voltar a subir suas icônicas escadas rolantes para admirar as obras de arte ou simplesmente a beleza de Paris vista do alto.

(Com AFP)