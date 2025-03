Mais de 10 mil celulares roubados são recuperados durante operação em SP

Em operação no estado de São Paulo, a Polícia Civil apreendeu 10,5 mil aparelhos celulares com suspeita de roubo ou furto.

O que aconteceu

As apreensões aconteceram durante a operação intitulada Big Mobile, que investiga um esquema de receptação de celulares roubados. Para a ação desencadeada hoje, a polícia narra que analisou mais de 1,5 mil boletins de ocorrência, registrados entre janeiro e fevereiro deste ano.

Cerca de dois mil policiais participaram da operação. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, os agentes foram distribuídos em endereços na capital paulista e em cidades da região metropolitana.

Informações entregues pelas vítimas auxiliou na identificação dos endereços. A partir do sinal de GPS captados pelas vítimas, os agentes chegaram a imóveis como lojas, locais para onde os celulares eram encaminhados após os crimes.

Apenas durante o feriado de Carnaval, um celular foi roubado ou furtado a cada dois minutos. No estado de São Paulo, foram 2.395 aparelhos furtados e 1.283 roubados.

Proprietários serão identificados

A partir de agora, os celulares encontrados serão analisados. Com a identificação do IMEI, a polícia vai tentar identificar os proprietários dos celulares. A partir desta identificação, a SSP-SP explica que a polícia fará contato com as vítimas.

Caso tenha um celular roubado ou furtado, a polícia explica que é importante ter o número IMEI em mãos, uma espécie de RG do aparelho. Além disso, para registro do boletim de ocorrência, ferramentas de localização em tempo real também são importantes.