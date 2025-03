Suspeito não namorou Vitória e nem era amigo de investigados, diz advogado

O advogado Edemm Shalon, que representa Gustavo Vinícius, afirmou que o seu cliente era apenas "ficante" e não ex-namorado de Vitória Regina de Sousa, jovem de 17 anos encontrada morta em Cajamar (SP), durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL, nesta segunda-feira (10).

Gustavo Vinicius era um ficante, não namorado. Se você perguntar para a família de Vitória se o pai ou a família sabiam que ela namorava Gustavo Vinícius, você vai ver a negativa. Eles se conheceram, sim, saíram duas vezes para esse contato, mas não mantiveram [relacionamento]. Não houve uma relação de namoro.

[No dia do desaparecimento de Vitória], ele [Gustavo] já tinha outro encontro com outra garota, que se chama Ana, de 27 anos. E ele informa para a Vitória que não poderia ir vê-la. Então deixam de continuar a sequência de mensagens. Às quatro da manhã, Gustavo foi trabalhar com o amigo Gabriel, que é o seu patrão. Edemm Shalon, advogado que representa Gustavo Vinícius, ex-ficante de Vitória

Vitória desapareceu no fim de fevereiro depois que saiu do trabalho, em um shopping de Cajamar, na Grande São Paulo. Naquela noite, a jovem pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga novamente dizendo que estava com medo de estar sendo seguida. O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março, com sinais de tortura.

Segundo o delegado Aldo Galiano, responsável pela investigação, Vitória também tentou conversar com Gustavo antes de desaparecer: ela queria que ele fosse buscá-la no ponto de ônibus, mas ele não atendeu, pois estaria num encontro. O rapaz chegou a ser ouvido pela polícia, mas negou envolvimento no caso.

Outras duas pessoas são investigadas pela polícia: um dos suspeitos teria registrado o trajeto feito por Vitória antes de desaparecer. As imagens desse registro foram encontradas no celular de Daniel Lucas Pereira. No sábado (8), a Justiça decretou a prisão temporária de Maicol Antonio Sales dos Santos, outro suspeito. Ele é proprietário do veículo Corolla, que teria sido visto na área onde Vitória desapareceu.

Ao Canal UOL, o advogado de Gustavo também negou relação de amizade com outros suspeitos do crime.

Não existe relação de amizade entre o Gustavo [Vinicius] com as outras pessoas. Nenhuma. Pelo contrário, se você perguntar, ele sabia quem eram as pessoas? Sim, ele conhecia de vista, mas não mantinha uma amizade ou qualquer proximidade com essas pessoas. É a mesma coisa você saber quem mora ao lado da sua casa, mas você não ter qualquer contato com essa pessoa.

Gustavo Vinícius de Moraes desconhece qualquer tipo de pessoa que praticou esse crime. Ele não praticou, ele não contribuiu, ele sequer teve qualquer tipo de interferência ou recebeu alguma informação que poderia ter acontecido isso com Vitória. Edemm Shalon, advogado que representa Gustavo Vinícius, ex-ficante de Vitória

Landim: 'Gleisi foi hábil em discurso ao dar no cravo e na ferradura'

Ainda durante o UOL News, a colunista Raquel Landim afirmou que a deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente licenciada do PT, foi hábil em seu discurso de posse hoje como ministra das Relações Institucionais, porque deu no cravo e outra na ferradura.

Eu acho que a ministra Gleisi Hoffmann foi muito hábil, fez um discurso muito autoral, muito com a marca dela, porque ela dava uma no cravo e outra na ferradura. Raquel Landim, colunista do UOL

Gleisi foi empossada pelo presidente Lula (PT) no Salão Nobre do Palácio do Planalto, em Brasília, nesta segunda-feira (10). Ela assume o lugar do ministro Alexandre Padilha (PT), que assumiu a Saúde. Em sua fala, Gleisi reforçou o seu compromisso com a governabilidade e fez ainda um aceno ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a quem já criticou publicamente.

Josias: 'Lula carrega na propaganda e repete Bolsonaro com sigilos'

No UOL News, o colunista Josias de Souza disse que o governo Lula alega que o crescimento nos contratos de publicidade traz maior transparência, mas se contradiz ao manter dados importantes sob sigilo, exatamente da mesma forma como praticado pela gestão de Jair Bolsonaro (PL),

Os contratos de publicidade de ministérios, bancos e estatais podem chegar a R$ 3,5 bilhões neste ano. Esta expansão vem no mesmo momento em que a popularidade do governo Lula apresenta baixos índices.

Não há melhor propaganda para o governo do que o bom trabalho. Se você está carregando na propaganda e jogando dinheiro na fogueira da publicidade, é porque se quer substituir o mau desempenho por uma promoção paga das suas atividades.

Sob Lula, está se descobrindo que a publicidade oficial pode custar R$ 3,5 bilhões nesse ano. É muito dinheiro. Uma das razões mencionadas é que o governo quer divulgar marcas como o Pé-de-Meia, da pasta da Educação e que dá seus primeiros passos, e o Mais Acesso a Especialistas, do Ministério da Saúde e que nem deslanchou ainda.

É preciso levar em conta que o único lugar no qual a propaganda vem antes do trabalho é no dicionário. Carrega-se na propaganda para trombetear programas que ainda não surtiram o efeito desejado em termos de prestação de serviços à sociedade. Josias de Souza, colunista do UOL

