Caso Vitória: crime teve participação de mais de uma pessoa, diz polícia

A Polícia Civil de São Paulo trabalha com a hipótese de que mais de uma pessoa participou do assassinato da adolescente Vitória Regina de Sousa, 17, que foi encontrada morta em Cajamar, na região metropolitana de São Paulo.

O que aconteceu

Polícia acredita que apenas uma pessoa seria incapaz de cometer o assassinato de Vitória. "Ali tem a participação e a coautoria de outros elementos [outras pessoas]", afirmou o diretor da PCSP, Luiz Carlos do Carmo em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, ontem.

O primeiro suspeito do crime é o ex-namorado da jovem, Gustavo Vinícius Moraes. Conforme o diretor da PCSP, ele havia dito que não falava com Vitória há quatro meses, mas a investigação já apurou que no dia em que a vítima desapareceu, ela teria ligado para ele. O suspeito já prestou depoimento, mas a Justiça estadual não autorizou sua prisão por falta de provas.

Ex-namorado também estava próximo da casa da Vitória na ocasião. "Ele não mora ali perto. Então, era fácil detectar que justamente naquele momento estaria lá", disse Carmo.

Outro suspeito de participação no crime é Maicol Antônio Sales dos Santos, que está preso. Um terceiro suspeito é um homem identificado como Daniel Lucas Pereira, que "fez uma filmagem entre o ponto de ônibus onde ela [Vitória] desceu até a sua residência". O celular do suspeito foi apreendido, mas ele não teve a prisão decretada.

Motivação para o crime ainda é desconhecida. "[O foco agora] é a colheita de provas. Passando por isso, colocando as pessoas na cena do crime, mostrando quem são realmente essas pessoas, aí nós vamos em busca da motivação. O que ocasionou essa morte tão violenta", explicou o diretor da Polícia Civil paulista.

O UOL não conseguiu contato com as defesas de Mailcol e Daniel. O advogado de Gustavo Vinícius, Edemm Shalon, afirma que seu cliente não tem participação no assassinato da ex-namorada. "Infelizmente, o que vinculou [ele ao crime] foi uma mensagem que Vitória enviou para ele no ponto de ônibus. Ele não teve culpa nenhuma", afirmou, em nota.

Relembre o caso

Vitória Regina de Sousa, 17, adolescente encontrada morta em Cajamar Imagem: Montagem/Reprodução

Vitória desapareceu no fim de fevereiro. Ela saiu do trabalho, pegou um ônibus e mandou mensagem para uma amiga. Depois, pegou outro ônibus e escreveu para a amiga dizendo que estava com medo de estar sendo seguida.

Corolla passou pelo trajeto da jovem. Segundo a polícia, o carro teria perseguido a adolescente. O corpo dela foi encontrado no dia 5 de março, com sinais de tortura.

Polícia investiga se PCC está envolvido. Segundo o delegado Aldo Galiano, Vitória foi encontrada com o cabelo raspado — o que é considerado um sinal deixado pela facção paulista por traição amorosa. Galiano também disse que, há quatro meses, um integrante do PCC foi preso na área onde o corpo foi encontrado.