Caixa Seguridade protocola pedido de oferta secundária de 82,5 milhões de ações

A Caixa Seguridade informou, na noite deste domingo, 9, que protocolou, perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), um pedido de registro automático de oferta pública de distribuição secundária de 82,5 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia e de titularidade da Caixa Econômica Federal.

Considerando o valor do papel da empresa no fechamento da última sexta-feira, de R$ 15,99, o valor da emissão pode chegar a R$ 1,319 bilhão. A fixação do preço por ação no âmbito da oferta ocorrerá em 19 de março.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que a oferta será tem o Itaú BBA como coordenador líder, em conjunto com a Caixa Econômica Federal, BTG Pactual, Bank of America Merrill e UBS BB.

Por se tratar de uma oferta pública exclusivamente de distribuição secundária, sem aumento de capital da companhia, não haverá a concessão de prioridade, prevista no artigo 53 da Resolução CVM 160, aos atuais acionistas, para aquisição das Ações; e não haverá diluição dos atuais acionistas.