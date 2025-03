'Bem resistente': esta mochila para notebook faz sucesso e custa R$ 80

Imagem: Davi/ Reprodução/ Amazon

O que diz quem comprou essa mochila?

São mais de 42 mil avaliações de quem comprou o produto na Amazon, e nota 4,8 (de no máximo 5). Veja algumas opiniões de consumidores.

Ótimo custo-benefício, material bom. Mochila idêntica às fotos do anúncio. Material de boa qualidade, tamanho razoável. Visual minimalista, leve e confortável. Cumpre o papel dela para armazenamento e transporte de notebook. O meu de 15 polegadas coube direitinho e comporta um maior. Bolso do Notebook possui revestimento para proteger de batidas.

Jackson L.

Linda. Pena que na imagem parece mais escura, na vida real ela é mais cinzinha, mas ainda é muito bonita. Consigo colocar meu notebook, dois cadernos e mais estojo, carteira e nécessaire. Não dá para colocar casacos, nem nada. Gostei que a mochila em si é bem leve e, apesar disso, ainda segura e reforçada. Minha antiga mochila era gigante e pesada até mesmo vazia, então a troca beneficiou muito a minha coluna.

Rafaela Soares

Mochila resistente, com acabamento impecável, bolso invisível na frente, superespaçosa. Recomendo. Sobre a entrega: entregue muito antes do previsto, data para chegar em 11 de abril e chegou 28 de março.

Camila de Rosa Araújo

Essa bolsa é ótima. Exatamente como eu estava pensando, e bem resistente e reforçada. Não arranha o notebook, pois o material dentro é bem liso e confortável.

Brunno

Pontos de atenção

De outro modo, alguns comentários citam que a mochila tem uma alça desconfortável e que faltam bolsos para transportar garrafas. Outros compradores dizem que o produto é um pouco resistente à água, mas que não chega a ser impermeável.

A mochila é confortável. Somente achei desconfortável a alça individual que fica no topo. [...].

Rocha

Eu gostei da mochila, é boa e cabe meu notebook bem tranquilamente -- ele é 15,6 polegadas. Só não gostei da parte que não tem bolsos laterais para carregar garrafas, mas eu não prestei atenção nesse detalhe na hora da compra. Recomendo a compra.

Juliana Soares

Preço preço, esperava mais. A Lenovo chama atenção com um design minimalista muito atraente, mas peca em outras questões como a qualidade do material. É espaçosa, mas não tem nenhum bolso lateral para uma garrafa de água, infelizmente. É um pouco resistente à água, mas não é impermeável. Se estiver com seu aparelho, garanta que tenha um guarda-chuva à mão para não ser pego de surpresa.

Sara Tobias

