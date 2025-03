Azul recebe primeiro Embraer E2 de 2025

A Azul acaba de incorporar mais uma aeronave Embraer 195-E2 à sua frota: "Sou do Brasil, sou Azul", registrado sob o prefixo PS-ADB. O jato pousou no último sábado, 8, no aeroporto de Confins (MG), onde passará pelos processos de registro e certificação antes de iniciar operações em rotas da companhia.

Esse é o primeiro E2 recebido pela companhia neste ano, como resultado do investimento superior a R$ 3 bilhões para compra de novos jatos junto à Embraer. A Azul informa que, ao longo de 2025, outras aeronaves do mesmo modelo devem ser incorporadas à frota, mas sem detalhar o número de entregas.

Atualmente, a companhia é a maior operadora dos jatos modelo E195 - E2, de última geração da Embraer. Segundo a aérea, a aquisição do E2 reforça a parceria estratégica entre duas empresas. A parceria teve início em 2019, quando a Azul recebeu a primeira aeronave desse modelo.

Com a chegada do "Sou do Brasil, sou Azul", a frota da companhia passa a contar com 212 aeronaves, sendo 31 do modelo Embraer 195-E2. O E2 transporta até 136 passageiros e oferece alta eficiência no consumo de combustível, o que contribui para a redução de até 25% nas emissões de CO2.

"O 'Sou do Brasil, sou Azul' representa não só a renovação do nosso compromisso com uma operação eficiente e sustentável, mas também reforça o quanto acreditamos no Brasil e na força da indústria nacional", afirmou, por nota, o presidente da Azul, Abhi Shah.