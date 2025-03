Autoridade da Casa Branca espera que PIB dos EUA no 1º tri seja positivo

WASHINGTON (Reuters) - O principal assessor econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse esperar nesta segunda-feira que as incertezas sobre as políticas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sejam resolvidas no início de abril e previu que o Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre será positivo.

Em uma entrevista à CNBC, Hassett, que chefia o Conselho Econômico Nacional, disse que há muitas razões para estar otimista em relação à economia dos EUA, apesar de algumas previsões de um resultado negativo do PIB no primeiro trimestre e preocupações com a inflação.

As tarifas de Trump sobre Canadá, China e México já estão tendo o efeito pretendido de trazer a manufatura e os empregos de volta aos EUA, afirmou.

(Por Andrea Shalal e Susan Heavey)