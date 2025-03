Nove fuzis são apreendidos em apartamento em bairro nobre do Rio

Nove fuzis e nove pistolas foram apreendidas hoje em um apartamento no Recreio dos Bandeirantes, bairro nobre na zona oeste do Rio de Janeiro, de acordo com a Polícia Civil do estado.

O que aconteceu

Policiais civis encontraram as 18 armas dentro do imóvel. A apreensão aconteceu durante operação da Desarme (Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos) do Rio de Janeiro.

As armas foram encontradas após um homem preso em flagrante no mês passado ter revelado o esconderijo. De acordo com a investigação, ele fornecia armamento para grupos de extermínio da capital e já havia sido flagrado com 21 armas —entre fuzis, pistolas, revólveres, escopeta e submetralhadora.

O preso possuía registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador). Segundo a polícia, ele levantou suspeita do Exército após a compra do armamento. No mercado legal, o material apreendido pode custar mais de R$ 300 mil.