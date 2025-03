Área de miliciano confundido com médico morto no RJ é alvo de guerra com CV

A área sob domínio do miliciano confundido com um dos médicos assassinados em outubro de 2023 em um quiosque na Barra da Tijuca tem sido alvo de uma disputa territorial com o Comando Vermelho, que se intensificou nos últimos três meses na zona oeste do Rio.

O que aconteceu

Assassinatos gravados. A escalada de violência na disputa por território em Rio das Pedras, um dos principais redutos da milícia na capital fluminense, tem sido marcada por homicídios filmados e fotografados.

Traficantes do CV tiraram foto de um morador com uma arma na boca antes de ser assassinado, há três semanas. Em novembro de 2024, milicianos gravaram vídeo registrando o assassinato de um rival com tiros de fuzil à queima-roupa.

Disputa foi motivada pela expansão do CV para a zona oeste do Rio. Os primeiros movimentos foram relatados em reportagem do UOL, que revelou mensagens por WhatsApp de um dos líderes da facção para o responsável por ataques na zona oeste entre fevereiro e maio de 2023. No diálogo, Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, então chefe do CV, recebeu fotos de jovens sentados no chão no que parecia ser uma abordagem a rivais rendidos.

Na mira do CV, Rio das Pedras "nunca antes foi ocupada por traficantes", indica relatório de inteligência da Polícia Civil. De acordo com o documento obtido pelo UOL, o domínio da região se fragilizou nos últimos anos após combate do poder público aos grupos paramilitares nessas áreas.

O Comando Vermelho encontrou um flanco para tentar tomar territórios (...) após prisões e apreensões, que fizeram com que a milícia perdesse a força, ficando fragilizada e suscetível a invasões.

Trecho de documento de inteligência da Polícia Civil obtido pelo UOL

Como CV tramou ataques

O relatório de inteligência da Polícia Civil indica que a facção criminosa tramou os ataques à milícia na Cidade de Deus. "Suas inúmeras entradas (...) fazem com que seja uma comunidade com grande poderio armado para que possa manter a estabilidade no controle da organização criminosa, já que são inúmeros os pontos para invasões", diz um dos trechos do documento.

Rio das Pedras é área de domínio de miliciano confundido com médico. Segundo a Polícia Civil, Taillon Barbosa foi alvo de criminosos do CV, que o confundiram com o médico Perseu Almeida em uma ação que deixou três mortos e um ferido em um quiosque na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Taillon acabou sendo preso quatro semanas após os assassinatos, mas ainda é líder da milícia de Rio das Pedras.

Após os criminosos terem matado os médicos por engano, a cúpula da facção teria determinado a morte deles, indicam investigações. Os corpos foram encontrados em veículos abandonados na época. Philip Motta Pereira, conhecido como Lesk, é suspeito de ter ordenado assassinatos e coagido comerciantes que ainda pagavam por "proteção" à milícia ligada a Taillon.