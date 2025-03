Após vitória eleitoral no Canadá, Carney enfrenta Trump, tarifas e eleições iminentes

Por Anna Mehler Paperny

TORONTO (Reuters) - O ex-banqueiro central Mark Carney obteve uma vitória esmagadora no domingo para liderar o Partido Liberal do Canadá e se tornar o próximo primeiro-ministro do país.

Agora vem a parte difícil: enfrentar o presidente dos EUA, Donald Trump, que ameaçou anexar o país, lidar com uma guerra comercial e tarifas punitivas, e liderar o partido durante o que promete ser uma eleição geral contundente que provavelmente será iminente.

Carney venceu com 86% dos votos dados pelos membros do partido. Nos próximos dias, o governador-geral do Canadá, representante do rei britânico Charles no Canadá, o convidará para formar um governo e posicionará Carney para substituir Justin Trudeau como primeiro-ministro.

Mas é provável que esse governo liberal reconstituído tenha vida curta. Duas fontes do Partido Liberal disseram que Carney convocará uma eleição nas próximas semanas, apostando em um novo impulso do partido nas pesquisas. Se Carney não convocar eleição, seus oponentes políticos disseram que derrotarão o governo na primeira oportunidade em que o Parlamento se reunir novamente.

Durante meses, os conservadores da oposição lideraram as pesquisas, muitas vezes com dois dígitos de vantagem sobre os liberais do governo.

Entretanto, o cenário político mudou com Trump, a perspectiva de tarifas e a ameaça de anexação. Isso coincidiu com uma série de apoio aos liberais, que aproveitaram uma onda de unidade nacional renovada para ficarem lado a lado com o partido da oposição, de acordo com as últimas pesquisas.

Agora, o desafio será manter esse ímpeto e convencer os canadenses a dar mais uma chance a um partido que passou uma década no poder sob o comando de Trudeau -- enquanto luta contra uma guerra comercial em várias frentes que parece mudar de forma a cada hora.

"Sem exagerar, os desafios são quase únicos na história canadense, se não forem únicos no período pós-guerra", disse Cameron Anderson, professor de política da Western University.

"Temos grandes desafios internos em termos de custo de vida, moradia, assistência médica e gerenciamento da imigração... Além disso, acho que quando olhamos para o Canadá como um país no mundo, provavelmente estamos ameaçados e temos a sensação de estarmos ameaçados de uma forma que não víamos há muitas gerações."

Carney será a primeira pessoa a se tornar primeiro-ministro do Canadá sem experiência prévia em política eleitoral. O ex-presidente do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra disparou na corrida pela liderança dos liberais, à frente de duas mulheres que ocupavam cargos no gabinete de Trudeau.

Carney prometeu na noite de domingo eliminar o preço do carbono ao consumidor e interromper um aumento planejado no imposto sobre ganhos de capital. Ele disse que apoia as tarifas retaliatórias dólar por dólar em resposta às tarifas de Trump.

Como outros, Carney se comprometeu a remover as barreiras ao comércio dentro do Canadá. Ele prometeu dobrar o ritmo de construção de novas moradias em 10 anos e limitar a imigração, uma mudança na política iniciada por Trudeau.

Os liberais tentaram comparar o líder conservador Pierre Poilievre a Trump em um anúncio recente. Poilievre, por sua vez, intensificou os ataques a Carney no domingo.

Carney "enfatizará os desvios de política que eram condições necessárias para combater Poilievre", disse Richard Johnston, professor de política da Universidade da Colúmbia Britânica.

"Se essas reviravoltas são uma boa política é uma questão totalmente diferente."

Mas uma ênfase importante, afirmou Johnston, será "manter a calma diante de Donald Trump".