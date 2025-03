Após violência na Síria, Israel diz que está preparado para defender drusos sírios

JERUSALÉM (Reuters) - Israel disse nesta segunda-feira que está disposto a defender a comunidade drusa da Síria após dias de violência naquele país, que um monitor de guerra afirmou que levou a assassinatos em massa de outra minoria religiosa.

A violência começou na semana passada entre combatentes ligados ao novo governo da Síria e forças leais ao presidente deposto Bashar al-Assad.

Falando aos repórteres, o porta-voz do governo israelense, David Mencer, descreveu a violência como um "massacre de civis" e disse que Israel estava "preparado, se necessário, para defender os drusos", sem dar detalhes de como.

Os drusos são árabes que praticam uma religião amplamente considerada como uma ramificação do Islã. Há comunidades drusas minoritárias em Israel, na Síria e no Líbano.

O governo da Síria, liderado por islamitas, disse nesta segunda-feira que havia concluído uma operação militar contra uma insurgência nascente. A violência estava concentrada nas províncias costeiras, onde vive a maior parte da minoria alauíta da Síria.

Assad é alauíta, uma ramificação do Islã xiita, cuja família governou durante décadas a maioria muçulmana sunita.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, grupo de monitoramento de guerra com sede no Reino Unido, afirmou que 973 civis foram mortos pelas forças do governo e por combatentes aliados em represálias. Mais de 250 combatentes alauítas foram mortos e mais de 230 membros das forças de segurança do governo também foram mortos, disse o grupo.

A Reuters não verificou os números de forma independente.

Israel tem uma pequena comunidade drusa e há também cerca de 24.000 drusos vivendo nas Colinas de Golã ocupadas por Israel, que Israel capturou da Síria na Guerra dos Seis Dias de 1967.

Israel anexou o território em 1981, uma medida que não foi reconhecida pela maioria dos países ou pela Organização das Nações Unidas.

Muitos drusos sírios têm família nas Colinas de Golã. Israel anunciou no domingo que permitiria que os drusos sírios trabalhassem no local.

Israel anunciou em 1º de março que o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o ministro da Defesa, Israel Katz, haviam instruído os militares a estarem prontos para defender uma cidade drusa nos subúrbios de Damasco das forças do governo sírio.

