Após onda de calor, frente fria chega a SP e outras regiões do País; veja quando

A chegada de uma frente fria ao litoral paulista nesta segunda-feira, 10, aumenta a nebulosidade e dará um leve alívio ao calor dos últimos dias na cidade de São Paulo e da região metropolitana, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

"Apesar de enfraquecido, o sistema frontal no oceano ajuda a organizar as áreas de instabilidade sobre o Estado de São Paulo, o que deve provocar chuvas na forma de pancadas isoladas, principalmente entre o fim da tarde e o início da noite", disse o órgão municipal.

Na capital paulista, há possibilidade de precipitações de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento de até 40Km/h, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores.

A expectativa é que os próximos dias sejam de sol entre nuvens, com pancadas de chuva no decorrer das tardes.

Segunda-feira: entre 21ºC e 27ºC;

Terça-feira: entre 21ºC e 28ºC;

Quarta-feira: entre 21ºC e 29ºC;

Quinta-feira: entre 20ºC e 26ºC;

Sexta-feira: entre 19ºC e 25ºC.

Conforme a Meteoblue, entre 13 e 19 de março, a máxima deve oscilar entre 24ºC e 26ºC. Depois desse período, as temperaturas começam a subir novamente.

Expectativa de chuva para Rio de Janeiro e Minas Gerais

O deslocamento da frente fria pelo litoral de São Paulo também terá impacto em outras áreas da região Sudeste do País.

Além do Estado paulista, o fenômeno aumenta as condições para chuva no Estado do Rio de Janeiro e também em áreas do centro-sul de Minas Gerais. "Esta frente fria não tem força para influenciar o Espírito Santo ou áreas no leste norte de Minas Gerais", afirma a Climatempo.

Durante a segunda-feira, principalmente à tarde e à noite, a Climatempo também alerta para o risco de temporais no Estado de São Paulo, região onde estão o Vale do Ribeira e o litoral sul paulista.

Nesse domingo, a Defesa Civil do Estado de São Paulo alertou para o risco de temporais em todo o Estado pelo menos até terça-feira, 11. As chuvas podem ter intensidade moderada a alta. A orientação é evitar áreas de risco e procurar abrigo e lugares seguros durante as tempestades.

De acordo com o alerta, há risco alto de temporal nas seguintes regiões:

Região metropolitana

Baixada Santista

Vale do Paraíba

Vale do Ribeira

Serra da Mantiqueira

Litoral norte

Itapeva

Campinas

Sorocaba

Presidente Prudente

Marília

Previsão de chuvas em outras regiões do Brasil

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há alerta laranja para perigo de chuva em trechos dos Estados do Sul do País ao menos até esta segunda-feira. Há possibilidade de chuva de até 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 quilômetros por hora.

Também há alerta laranja para chuvas intensas em trechos do Norte e do Nordeste, com validade até terça-feira, 11. Outro aviso amarelo sinaliza chuvas sobre partes das mesmas regiões nesta segunda-feira. Ambos os alertas podem ser atualizados a qualquer momento.