Alckmin garante que não haverá heterodoxia em medidas para reduzir preços de alimentos

SÃO PAULO (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, garantiu nesta segunda-feira que não haverá heterodoxia nas medidas do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para reduzir os preços dos alimentos, fator que vem sendo apontado como maior responsável pela queda recente de popularidade do presidente.

A declaração de Alckmin, dada em entrevista à rádio CBN, vem depois de Lula afirmar, na sexta-feira, que o governo quer encontrar uma solução "pacífica" para reduzir o preço dos alimentos, ao mesmo tempo que alertou que, se isso não for possível, "a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas", sem entrar em detalhes.

Na semana passada, o governo anunciou o corte das alíquotas de importação sobre carne e vários outros produtos, além de outras medidas como parte do esforço para reduzir os preços dos alimentos. A decisão é parte de um "primeiro" conjunto de medidas, que também inclui zerar as alíquotas de importação de café, açúcar e milho, entre outros produtos.

(Por Eduardo Simões)