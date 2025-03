Agressões sexuais nos transportes públicos franceses : queixas aumentaram 86% em dez anos

Em cerca de dez anos, o número de queixas de vítimas de violência sexual nos transportes públicos aumentou 86% na França, de acordo com um estudo do Observatório Nacional sobre Violência contra a Mulher publicado na segunda-feira (10).

Em 2024, foram registradas 3.374 vítimas de violência sexual nos transportes públicos, ou seja, mais 6% do que em 2023, mais 9% do que em 2022 e mais 86% do que em 2016, aponta o Observatório da Missão Interministerial de Proteção à Mulher (Miprof). A metade dos incidentes, 44% do total, aconteceu em Île-de-France, região que inclui a capital, Paris.

As mulheres continuam sendo os principais alvos desse tipo de violência. Elas representam 91% das vítimas, de acordo com uma pesquisa do Serviço Ministerial de Estatística para Segurança Interna (SSMSI), citada pelo Observatório. Dois terços delas (75%) tinham menos de 30 anos no momento dos fatos e 36% eram menores de idade. Quase todos os acusados ??(99%) são homens.

"Embora a maior parte da violência contra as mulheres seja cometida por pessoas de seu círculo próximo, o fato é que os espaços públicos, e particularmente as redes de transporte público, continuam sendo lugares onde as mulheres ficam expostas à violência sexista e sexual assim que entram neles", observa a secretária-geral do Miprof, Roxana Maracineanu.

Em 2023, o número de adultas que declararam ter sido vítimas de violência sexual chegou a 230 mil na França, segundo dados de uma comissão interministerial criada para investigar o problema e que denunciou "a falta de meios para uma resposta judiciária à altura".

Usuárias reclamam da falta de segurança

Em Paris e na região de Île-de-France, uma pesquisa realizada pela empresa pública de transportes RATP mostra que sete em cada dez mulheres já foram vítimas de violência sexista e sexual ao longo da vida, dentro de uma linha de ônibus, metrô ou trem de subúrbio administrada pela operadora.

Mais da metade (56%) das mulheres entrevistadas disseram não se sentir seguras nas áreas da rede ferroviária de Île-de-France e 80% admitiram permanecer em alerta, de acordo com o estudo divulgado pela Miprof.

"O fato de uma mulher ou menina mudar seu horário ou seu trajeto por medo de ser agredida deve nos fazer questionar a liberdade de acesso de todos os cidadãos ao serviço de transporte público", alertou Roxana Maracineanu.

Nos últimos dez anos, a reação das testemunhas melhorou, embora permaneça insuficiente: 23% das vítimas dizem ter sido ajudadas por terceiros, em comparação com 10% em 2016. Diante da dimensão do fenômeno, algumas operadoras implementaram medidas destinadas a melhorar a segurança das mulheres em suas redes. Entretanto, o grau de indiferença e a falta de policiamento adequado são reveladores do quanto as mulheres ainda ficam vulneráveis ao utilizar os transportes públicos.

As linhas telefônicas disponibilizadas para pedidos de ajuda (3117 e 31177), assim como os terminais instalados nas plataformas das linhas de metrô e trens, são conhecidos pela maioria dos usuários da rede de transportes na região parisiense, mas continuam pouco utilizados. Segundo a pesquisa, apenas 12% dos usuários afirmaram já tê-los acionado.

Com informações da AFP