Ações da China e de Hong Kong terminam em baixa POR preocupações com deflação

XANGAI (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong caíram nesta segunda-feira uma vez que as crescentes pressões deflacionárias aumentaram as preocupações com a recuperação econômica do país em meio à escalada das tensões comerciais globais.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,19%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,39%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,85%.

O índice de preços ao consumidor da China caiu pelo ritmo mais acentuado em 13 meses em fevereiro, enquanto a deflação dos preços ao produtor persistiu, uma vez que a demanda sazonal diminuiu e as famílias permaneceram cautelosas em relação aos gastos em meio a preocupações com emprego e renda.

O economista-chefe do Nomura para a China Ting Lu expressou preocupações de que o crescimento econômico do país perderá um pouco de impulso devido ao efeito de retorno da antecipação das exportações, à escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e à diminuição do impulso na recuperação do mercado imobiliário.

No fim de semana, a China anunciou tarifas sobre produtos agrícolas e alimentícios canadenses no valor de mais de US$2,6 bilhões, retaliando as taxas introduzidas por Ottawa em outubro de 2024 e abrindo uma nova frente em uma guerra comercial impulsionada em grande parte pelas ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,38%, a 37.028 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,85%, a 23.783 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,19%, a 3.366 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,39%, a 3.928 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 0,27%, a 2.570 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou baixa de 0,52%, a 22.459 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,39%, a 3.899 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,18%, a 7.962 pontos.